Победный пенальти Месси, удар Головина в перекладину и жёлтая карточка Смолова: события дня в европейском футболе

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом» в чемпионате Англии, а «Тоттенхэм» избежал поражения от «Бёрнли» благодаря 50-му голу Деле Алли в АПЛ. Лионель Месси точным ударом с пенальти принёс «Барселоне» три очка в матче с «Реал Сосьедад», а Фёдор Смолов получил жёлтую карточку на скамейке запасных «Сельты». Александр Головин упустил возможность принести «Монако» победу над «Ниццей», попав в перекладину на предпоследней минуте матча. RT рассказывает о главных событиях субботы в европейском футболе.

Победное возвращение «Ливерпуля»

Последние результаты «Ливерпуля» могли вселить в болельщиков клуба беспокойство — из четырёх матчей во всех турнирах мерсисайдцы выиграли всего один. То, что это простое стечение обстоятельств и никакого кризиса после долгих победных серий нет, подопечные Юргена Клоппа могли доказать в матче 29-го тура АПЛ с «Борнмутом», ведущим борьбу за выживание в элите английского футбола.

Правда, помочь «Ливерпулю» не мог целый ряд игроков основного состава: вратарь Алисон, защитник Эндрю Робертсон и хавбек Джордан Хендерсон. Вынужденные перестановки практически сразу привели к неприятному результату. На девятой минуте встречи контратака «Борнмута» закончилась голом Каллума Уилсона, который при этом сфолил на Джозефе Гомесе в чужой штрафной.

«Ливерпуль» быстро настроил прессинг и отыгрался спустя 16 минут, когда провал в обороне гостей позволил Садио Мане сделать передачу на Мохаммеда Салаха, который не встретил сопротивления со стороны вратаря. Египетский форвард в третий раз оформил 20 голов в составе «Ливерпуля» за сезон, а в АПЛ отметился точным ударом в 70-й раз за 100 матчей.

Вскоре мерсисайдцы вышли вперёд — во многом благодаря Вирджилу ван Дейку. Защитник перехватил мяч и дальним пасом доставил его Мане, после чего сенегальцу оставалось только попасть по воротам. Но, добившись преимущества в счёте, подопечные Клоппа уже не переигрывали соперника и даже оказались близки к ещё одному пропущенному мячу, от которого их в падении спас Джеймс Милнер. «Ливерпуль» повторил рекорд по домашним победам в АПЛ за сезон, выиграв уже 22 матча. Для того чтобы оформить долгожданное чемпионство, мерсисайдцам осталось набрать девять очков в девяти турах.

В других матчах субботы в чемпионате Англии такой результативности не наблюдалось. «Арсенал» на своём поле с минимальным счётом одолел «Вест Хэм» и остался единственной командой АПЛ, не проигравшей ни одного матча в 2020 году. Три очка подопечным Микеля Артеты принёс гол Александра Ляказетта, мяч которому эффектно скинул головой Месут Озил.

При Артете «Арсенал» пропускает в среднем всего 0,8 мяча за игру, но победная серия из трёх встреч позволила лондонцам подняться лишь на девятое промежуточное место.

«Тоттенхэм» опережает «Арсенал» всего на одно очко благодаря выездной ничьей с «Бёрнли». Подопечные Жозе Моуринью рано оказались в роли догоняющих после гола Криса Вуда, сыгравшего на добивании при полном попустительстве обороны «канониров».

В начале второго тайма пенальти в исполнении Дели Алли позволил сравнять счёт. Полузащитник стал седьмым игроком «Тоттенхэма» с 50 голами в АПЛ и вторым самым молодым футболистом с такой результативностью после Гарри Кейна, который всё ещё пропускает матчи из-за травмы.

Пенальти Месси и жёлтая карточка Смолова

«Барселона» возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании, по крайней мере до тех пор, пока «Реал» не проведёт свой матч с «Бетисом». Три очка каталонцы завоевали во встрече с «Реалом Сосьедад». Однако реабилитация после поражения в эль-класико была не слишком убедительной — единственный мяч на 81-й минуте забил Лионель Месси с пенальти.

К назначению 11-метрового могли быть вопросы, так как заработавший его Артуро Видаль находился в офсайде, однако судьи не придали этому значения. Тем не менее момент был заигран, Месси в восьмую годовщину своего исторического матча с «Байером», в котором он забил пять мячей, добыл важную для команды победу. Для самого аргентинца игра прошла не так гладко, как ему бы хотелось, — впервые в карьере нападающий заработал жёлтые карточки в трёх встречах подряд.

Центральным матчем 27-го тура Примеры была игра «Атлетико» с «Севильей» — пятой и третьей команд чемпионата Испании. Выявить победителя им не удалось. На 19-й минуте Люк де Йонг вывел севильцев вперёд, но вскоре, после использования VAR, был назначен пенальти в их ворота. Точный удар позволил Альваро Морате прервать сухую серию из восьми матчей Ла Лиги.

Четыре минуты спустя «Атлетико» вышел вперёд после гола Жоау Феликса, но до перерыва своё преимущество не сохранил — также с помощью видеоповтора «Севилья» получила право на пенальти, который реализовал Лукас Окампас. Хотя хозяева 21 раз за матч пробили по чужим воротам, установив рекорд для домашних матчей Примеры, счёт на табло так и не изменился — обе команды остались на тех же позициях, на которых были до тура.

Между «Севильей» и «Атлетико» расположился «Хетафе», к которому в гости приехала «Сельта» с Фёдором Смоловым в составе. Российский нападающий вышел на поле с первых минут, но атакующими действиями, как и вся команда, отличался редко. «Сельте» приходилось больше времени уделять обороне и надеяться хотя бы на ничью. На 70-й минуте Смолов был заменён, после чего за окрик в сторону судьи он был наказан жёлтой карточкой. «Хетафе» доигрывал матч вдесятером, но встреча так и закончилась вничью, а «Сельта» осталась за пределами зоны вылета.

Упущенный шанс Головина

«Пари Сен-Жермен» не удалось приблизиться к победе в чемпионате Франции, но произошло это не из-за потери очков. Выездной матч 28-го тура со «Страсбургом» был перенесён по распоряжению местной префектуры из-за распространения коронавируса. Сам клуб об этом узнал лишь за день до встречи. Новая дата игры пока не определена.

Остальные матчи тура прошли по плану, и болельщикам «Монако» принёс только очередное расстройство. «Ницца» на своём поле одержала волевую победу над командой Александра Головина. На гол Виссама Бен-Йеддера дублем ответил Каспер Дольберг, причём второй мяч он забил на третьей добавленной минуте, после того как «Монако» остался без Стевана Йоветича из-за удаления. Головин мог бы сам стать героем встречи на 89-й минуте, когда счёт был ничейным, у него возник прекрасный момент у чужих ворот. Но российский полузащитник попал в перекладину. В итоге монегаски прервали беспроигрышную серию из пяти матчей и остались на девятом месте в турнирной таблице.

Занимающему вторую строчку «Марселю» тоже не повезло в концовке прошедшей в пятницу встречи с «Амьеном». Ещё к 82-й минуте подопечные Андре Виллаш-Боаша вели со счётом 2:0, но в итоге добились лишь ничьей. Помимо результата, который будет на руку ПСЖ, матч запомнился курьёзным моментом — автор хет-трика в предыдущей игре «Марселя» с «Нимом» Дарио Бенедетто поранил ухо и был вынужден доигрывать встречу в резиновой шапочке для плавания.

Активность за спиной «Баварии»

В рамках 25-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» смогла приблизиться к «Баварии» на расстояние в одно очко благодаря выездной победе над одноклубниками из Мёнхенгладбаха. Подопечные Люсьена Фавра одержали победу со счётом 2:1, распечатав ворота соперников уже на восьмой минуте. Сделал это Торган Азар, которому после перехвата на чужой половине поля ассистировал Эрлинг Холанд.

Для покорившего болельщиков своими голами норвежца это действие осталось единственным результативным за матч. Дальше он отличился с отрицательной стороны, когда решил помочь обороне, но лишь помешал создать офсайд для Ларса Штиндля и пропустил мяч между ног после его подправления. Дортмундцы, однако, вскоре снова вышли вперёд после того, как Джейдон Санчо прекрасной передачей вывел Ашрафа Хакими на ударную позицию. Англичанин совершил 15-й голевой пас за этот сезон в Бундеслиге. Последним его соотечественником, который добивался того же в пятёрке сильнейших чемпионатов Европы, был Фрэнк Лэмпард в 2005 году.

Подопечные Фавра благодаря этой победе также смогли обойти в турнирной таблице «Лейпциг», который в гостях сыграл вничью с «Вольфсбургом». Хотя в сумме команды нанесли 30 ударов по воротам (восемь из них в створ), голов зрители так и не увидели. «Лейпциг» опустился на третье место, уступая два очка «Баварии», которая в воскресенье примет «Аугсбург».