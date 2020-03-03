Неймар, его сменщик в «Барселоне», квинтет из «Реала»: кто из футболистов подешевел сильнее Роналду за последние полгода

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду остался недоволен тем, что известный портал Transfermarkt понизил его трансферную стоимость, и в ответ заблокировал СМИ в своём Instagram. Стоимость португальца снизилась на €15 млн, в результате чего тот поделил 11-ю строчку с хавбеком «Барселоны» Серхио Бускетсом. Кто в этом антирейтинге превзошёл пятикратного обладателя «Золотого мяча» и чемпиона мира 2010 года — в материале RT.

10. Наби Кейта («Ливерпуль») / с €60 млн до €42 млн

Нынешний сезон полузащитник сборной Гвинеи начинал в ранге действующего победителя Лиги чемпионов и одного из самых прогрессирующих центральных полузащитников Европы. Однако в дело вмешались травмы. В преддверии матча за Суперкубок УЕФА Кейта получил разрыв мышечного пучка, из-за которого пропустил в общей сложности 46 дней, а в январе был вынужден вновь отправиться в лазарет из-за растяжения паха. В итоге на данный момент Наби всего 18 раз появился на поле, причём лишь трижды отыграл все 90 минут.

Но даже эти трудности не помешали ему демонстрировать высокий уровень игры. Так, Кейта является одним из лучших хавбеков мерсисайдцев по версии WhoScored с оценкой 7,00 балла и уступает по этому показателю лишь Джордану Хендерсону. Однако высокая травматичность серьёзно сказалась на его ценности на рынке.

9. Набиль Фекир («Лион») / с €60 млн до €40 млн

Не обошёлся без проблем со здоровьем и один из чемпионов мира 2018 года, однако причина падения его привлекательности в глазах европейских клубов не в этом. Виной спорное решение Фекира переехать в скромный испанский «Бетис», который в настоящее время находится ближе к зоне вылета, чем к еврокубкам. И это при том, что в числе претендентов на Набиля значился «Ливерпуль».

Нельзя сказать, что Фекир провалил первую половину сезона. В 21 матче он записал на свой счёт семь голов и пять результативных передач, но отсутствие выступлений в Лиге чемпионов дало о себе знать. Судя по всему, чтобы вновь поднять свою стоимость, французу нужно либо демонстрировать невероятные показатели в зелёно-белой футболке, либо переходить в более статусный клуб.

8. Марко Асенсио («Реал») / с €60 млн до €40 млн

Если Кейта пропустил добрую часть сезона из-за травм, то талантливый Марко Асенсио пока и вовсе не провёл на поле ни одной минуты. В матче Международного кубка чемпионов с «Арсеналом» хавбек порвал крестообразные связки колена и выбыл на длительный срок. По предварительным данным, возвращение футболиста должно состояться в конце марта, но точной даты пока нет.

Стоит отметить, что цена хавбека неизменно снижалась на протяжении всего последнего года. Если в октябре 2018-го он стоил €90 млн, то теперь вдвое меньше. В начале карьеры Асенсио были выданы солидные авансы, а многие и вовсе называли его новым Раулем. Однако сначала молодой футболист заявил, что не готов к роли лидера «Реала», а затем вниз поползли его показатели. В прошлом сезоне он провёл 44 матча, в которых отметился лишь шестью голами и девятью результативными передачами. И это при том, что на Марко была сделана серьёзная ставка, а сам он расценивался как замена покинувшему столицу Испании Криштиану Роналду.

7. Лука Йович («Реал») / с €60 млн до €40 млн

Вторым представителем королевского клуба в списке «уценённых» игроков является Лука Йович. Серб провёл впечатляющий сезон в «Айнтрахте» и ожидаемо пошёл на повышение, но переоценил свои возможности. Нападающий согласился на предложение «Реала» и не выдержал конкуренции с Каримом Бензема.

В нынешнем чемпионате он провёл 22 встречи, но лишь в восьми из них выходил в стартовом составе. Однако даже в эти моменты он лишь отдалённо напоминал самого себя образца выступлений за коллектив из Франкфурта. Если годом ранее он порадовал фанатов 27 голами, то на этот раз пополнил свой «лицевой счёт» лишь двумя. В итоге Йович не имеет постоянного места в стартовом составе и с большой долей вероятности летом покинет Мадрид.

6. Гарет Бэйл («Реал») / с €60 млн до €40 млн

Вероятно, уйдёт из «Реала» и ещё один форвард. За последние годы Гарет Бэйл превратился из любимца и одной из главных надежд мадридцев в нападении в самого ненавистного игрока команды. Валлиец всячески демонстрировал, что не хочет выступать за самый титулованный клуб Европы, и успел поссориться не только с игроками, но и с болельщиками. Так, спортсмен покинул «Сантьяго Бернабеу» до окончания проигранного матча с «Реал Сосьедад», а также предпочёл игру в гольф выступлению в Лиге чемпионов.

Подобное отношение к «Реалу» в частности и к футболу в целом не могло не сказаться на трансферной стоимости валлийца. За последние полтора года она снизилась с €70 млн до €40 млн, а сам нападающий всерьёз задумался об отъезде в Китай. При этом реальный шанс отправиться в Поднебесную у него был летом 2019 года, но руководство королевского клуба в последний момент отказалось отдавать игрока. В итоге Гарет продолжает выступать за коллектив, преимущественно демонстрируя полное безразличие к происходящему на поле.

5. Винисиус Жуниор («Реал») / с €70 млн до €50 млн

Ситуация с бразильцем немного напоминает то, что происходит в нынешнем сезоне с молодыми футболистами ЦСКА. После яркого прошлого чемпионата от Винисиуса Жуниора ждали ещё более высоких результатов и становления в качестве лидера коллектива, однако его прогресс застопорился.

Если год назад форвард набирал в среднем 0,55 очка за матч, то в этом его показатели упали более чем вдвое (0,25). С учётом приобретения Эдена Азара и яркой игры Родриго это привело к сокращению игрового времени. Винисиус стал всё чаще оказываться на скамейке запасных и в период с сентября по февраль не провёл ни одной полной встречи в рамках Примеры. Правда, в эль-класико он отыграл все 90 минут и отметился голом, что может положительно сказаться на его статусе.

4. Филиппе Коутиньо («Бавария») / с €90 млн до €70 млн

Что касается бразильца, то причиной снижения его стоимости являются завышенные ожидания после перехода в «Барселону». В аренде в составе «Баварии» Коутиньо демонстрирует футбол высокого уровня и набирает более 0,5 очка за игру, но этого явно недостаточно для футболиста, за переход которого из «Ливерпуля» было заплачено €145 млн.

До переезда в Каталонию бразильский полузащитник считался одним из самых талантливых игроков планеты, а в блаугране должен был стать если не сменщиком Лионеля Месси, то его достойным партнёром. Но Коутиньо не прижился в Испании и заставил усомниться в уровне своего таланта. На данный момент ему так и не удалось вернуться на свой уровень времён пребывания в «Ливерпуле». Как итог — серьёзная «уценка».

3. Неймар («Пари Сен-Жермен») / с €180 млн до €160 млн

Безусловно, в случае с Неймаром сложно говорить об обесценивании футболиста. Да, бразилец стал стоить на €20 млн меньше, но с учётом его стоимости в целом это сложно назвать фиаско. Форвард «Пари Сен-Жермен» всё ещё считается одним из сильнейших на планете, но отсутствие успехов в еврокубках и частые травмы не позволяют ставить его в один ряд с Месси и Роналду.

В нынешнем сезоне Неймар уже забил 16 мячей и отдал десять передач в 20 матчах. Однако даже эти показатели не позволяют ему быть лучшим не то что в Европе, но даже в ПСЖ. На данный момент бразилец оказался в той же ситуации, что и в 2017 году. Правда, теперь он находится в тени Килиана Мбаппе, а не Лионеля Месси.

2. Усман Дембеле («Барселона») / с €95 млн до €75 млн

Выше Неймара расположился футболист, который был призван заменить бразильца в составе «Барселоны». Каталонский клуб потратил на приобретение Дембеле более половины средств, вырученных за переезд Неймара в Париж, но тот не оправдал ожиданий. Причём причиной проблем Усмана на новом месте стали не только травмы, но и легкомысленное отношение к тренировочному процессу.

В августе Дембеле пропустил медицинское обследование, чем вызвал гнев спортивного директора «Барсы» Эрика Абидаля, а в ноябре не явился на занятие, так как допоздна играл с друзьями в видеоигры. А точку в неудачном сезоне поставила травма подколенного сухожилия. Из-за неё Усман пропустил более трёх месяцев осенью, а затем заработал рецидив и выбыл минимум до августа.

1. Эден Азар («Реал») / с €150 млн до €120 млн

Выступление бельгийского полузащитника в «Реале» справедливо называют одним из главных разочарований года. Ещё в «Челси» Азар обрёл статус одного из сильнейших футболистов мира, а в «Реале» должен был стать настоящей суперзвездой. Ожидания усиливал и тот факт, что за его переход было заплачено €100 млн. Но карьера бельгийца в Испании не заладилась, виной чему были как его отношение к делу, так и внезапные проблемы со здоровьем.

Азар с ходу удивил болельщиков своей неудовлетворительной формой и вплоть до марта не смог решить проблему с лишним весом. На это наслоились многочисленные травмы, не позволившие ему войти в режим. В итоге за один год бельгиец пропустил больше матчей, чем за семь лет в «Челси». С учётом того, что Эден так и не смог стать лидером «Реала» и пока набрал лишь 6 (1 + 5) очков в 15 матчах, снижение стоимости и статус главного антигероя сезона выглядят вполне обоснованными.