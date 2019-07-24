СМИ: Футболист «Реала» порвал крестообразные связки и пропустит сезон-2019/20

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Полузащитник мадридского клуба «Реал» и сборной Испании Марко Асенсио получил тяжёлую травму в матче Международного кубка чемпионов с лондонским «Арсеналом».
СМИ: Футболист «Реала» порвал крестообразные связки и пропустит сезон-2019/20
  • Reuters

Как сообщает Marca, по предварительным данным, 23-летний хавбек получил разрыв крестообразной связки. Из-за этого он рискует пропустить весь предстоящий сезон.

Асенсио получил повреждение на 64-й минуте встречи с «Арсеналом» и был вынужден покинуть поле на медицинском каре.

Испанец играет за «Реал» с 2015 года. В прошлом сезоне он принял участие в 44 матчах и записал в свой актив шесть голов и девять голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» по пенальти обыграл «Арсенал» в матче Международного кубка чемпионов.

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