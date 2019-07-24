«Реал» по пенальти обыграл «Арсенал» в матче Международного кубка чемпионов

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Мадридский футбольный клуб «Реал» одержал победу над лондонским «Арсеналом» в матче Международного кубка чемпионов.
«Реал» по пенальти обыграл «Арсенал» в матче Международного кубка чемпионов
  • Reuters

Встреча, исход которой решался в серии пенальти, завершилась со счётом 2:2 (3:2) в пользу испанской команды.

В основное время за «Арсенал» забили Александр Ляказетт, реализовавший пенальти, и Пьер-Эмерик Обамеянг. «Реал» ответил голами Гарета Бэйла и Марко Асенсио.

Обе команды завершали встречу вдесятером. На девятой минуте у «Реала» был удалён Хосе Игнасио Начо, а на 40-й «Арсенал» остался без Сократиса Папастатопулоса.

В серии пенальти в составе «Реала» не забил Бэйл. У «Арсенала» промахи допустили Гранит Джака, Начо Монреаль и Робби Бёртон.

Ранее сообщалось, что «Бавария» победила «Милан» в матче Международного кубка чемпионов.

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