Вылет «Ливерпуля», пять отбитых пенальти в Германии и скандал в Грозном: что произошло в кубках ведущих стран Европы

«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, уступив на выезде «Челси». «Саарбрюккен» из четвёртой по силе лиги Германии сенсационно пробился в полуфинал Кубка страны. При этом вратарь команды Даниэль Бац отразил пять пенальти. А во время встречи «Зенита» и «Ахмата» в Грозном разгорелся серьёзный конфликт между болельщиками после того, как поклонники гостей решили раздеться по пояс.

Дополнительное время и вторая молодость Жиркова

Помимо дерби «Спартак» — ЦСКА в среду в Кубке России должны были состояться ещё два матча, но четвертьфинальная игра между «Шинником» и «Уралом» была перенесена из-за неготовности поля на стадионе в Ярославе. Встреча же «Ахмата» и «Зенита» в Грозном оказалась омрачена скандалом.

По ходу матча фанаты из Санкт-Петербурга решили привычно раздеться по пояс, что вызвало негодование местных любителей футбола, которые попытались пробраться в сектор гостей. К счастью, конфликт удалось предотвратить службе безопасности. При этом успокаивать поклонников грозненцев пришлось даже футболистам.

Сама игра также получилась эмоциональной. Чемпион страны, в составе которого из-за проблем со здоровьем не было ни одного номинального форварда, владел преимуществом и создавал моменты, но после перерыва пропустил с пенальти.

В результате команду спас 36-летний Юрий Жирков. Спустя 15 минут после выхода на замену ветеран отдал результативную передачу на Эмилиано Ригони, а в дополнительное время поставил точку в матче хлёстким ударом с линии штрафной.

Грубая ошибка вратаря и две травмы

В 1/8 финала Кубка Англии обратил на себя внимание в первую очередь вылет «Ливерпуля». Мерсисайдцы, которые уверенно идут к первому за 30 лет чемпионству в чемпионате страны, потерпели второе поражение за четыре дня и третье в последних четырёх матчах во всех турнирах.

В субботу подопечные Юргена Клоппа впервые в сезоне проиграли в АПЛ, позволив разгромить себя аутсайдеру турнира «Уотфорду», а во вторник уступили «Челси» в Кубке.

С одной стороны, болельщики красных могут оправдывать их тем, что команда играла резервным составом, с другой — «Ливерпуль» показал невзрачный футбол. К тому же гостей подвёл вратарь Адриан, уже в начале встречи пропустивший мяч между рук после несложного удара Виллиана. Во втором тайме преимущество хозяев удвоил Росс Баркли. Единственной ложкой дёгтя для лондонцев стали травмы Виллиана и Матео Ковачича.

Нападение Дайера на фаната и вылет в серии пенальти

Неожиданно завершил выступление в Кубке Англии и «Тоттенхэм», в серии пенальти уступивший сражающемуся за выживание в АПЛ «Норвичу». Причём коллектив Жозе Моуринью вышел вперёд уже на 13-й минуте благодаря точному удару Яна Вертонгена, но незадолго до конца основного времени пропустил ответный мяч. В результате всё решилось в серии пенальти, в которой гости оказались сильнее.

Кроме того, после матча полузащитник хозяев Эрик Дайер едва не напал на болельщика, который, по словам футболиста, во время игры оскорблял его младшего брата. От расправы фаната спасли стюарды.

Eric Dier just came into the stand and had a fight with fan next to me 😱 pic.twitter.com/nMGVcDWegX — Jascha Selby (@jselby123) March 4, 2020

А вот «Манчестер Сити» с «Арсеналом» сумели пробиться в четвертьфинал турнира, хотя также испытали проблемы. Действующий чемпион Англии с минимальным счётом обыграл представляющий Чемпионшип «Шеффилд Уэнсдэй». «Канониры» на выезде сломили сопротивление «Портсмута», в настоящий момент выступающего в третьей по силе лиге страны, но остались без получившего травму Лукаса Торейры. Уругвайца после жёсткого подката соперника в самом начале встречи унесли с поля на носилках.

Чудо в Германии и невероятная «лотерея»

Главной сенсацией недели стал выход «Саарбрюккена» в полуфинал Кубка Германии. Команда, представляющая четвёртый по силе дивизион, обыграла «Фортуну» из Бундеслиги. Впервые в истории турнира коллектив из региональной лиги забрался так далеко.

При этом всё решилось лишь в серии пенальти, которая надолго запомнится болельщикам. Дело в том, что для выявления победителя соперникам пришлось пробить по десять ударов. И главным героем этого матча стал вратарь «Саарбрюккена» Даниэль Бац.

29-летний голкипер отразил четыре удара с точки в серии послематчевых пенальти и ещё один — незадолго до окончания основного времени, которое завершилось вничью (1:1). В полуфинале остановить выскочку попытаются «Бавария», «Айнтрахт» или «Байер». Каким будет состав полуфинальных пар, пока неизвестно.

Daniel Batz. The man. The myth. The legend.



5 (FIVE) penalties saved in one cup tie. You've never seen the like 🐐#FCSF95pic.twitter.com/wI6KsIQeR2 — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2020

Разгром и хет-трик Мбаппе

Во Франции путёвку в финал Кубка страны спокойно завоевал ПСЖ. Парижане на выезде не оставили шансов «Лиону». Гостей не смутил даже быстрый мяч Мартена Терье. На него своим точным ударом моментально ответил Килиан Мбаппе. Впоследствии форвард отличился ещё дважды и оформил хет-трик. Итоговый счёт — 5:1 в пользу коллектива Томаса Тухеля. Теперь команда со второй попытки постарается завоевать трофей, ведь в прошлом году ПСЖ в решающем матче неожиданно уступил «Ренну» в серии пенальти.

Первый финал за 33 года

А первым финалистом Кубка Испании стал «Реал Сосьедад». Сан-себастьянцы одержали вторую подряд победу над «Мирандесом» из Сегунды — 1:0. Команда получила шанс впервые за 33 года и третий раз в истории взять престижный трофей. Соперником «Реал Сосьедад» станет победитель пары «Атлетик» (Бильбао) — «Гранада».