Победа «Ювентуса» над «Интером», поражение «Реала» и сенсация в дерби Манчестера: события дня в европейском футболе

«Ювентус» оказался сильнее «Интера» в центральном матче Серии А. «Реал» сенсационно проиграл на выезде «Бетису» и уступил лидерство в Примере. А «Манчестер Юнайтед» благодаря грубым ошибкам вратаря Эдерсона во второй раз в текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) обыграл «Манчестер Сити» в дерби. RT рассказывает о главных событиях воскресенья в европейском футболе.

Грубейшие ошибки Эдерсона и историческое достижение МЮ

В центральном матче игрового дня АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Манчестер Сити». Главным антигероем отчётной встречи стал голкипер гостей Эдерсон. Бразилец, как правило, ошибается редко, но на этот раз провёл ужасающий поединок. Для начала он пропустил мяч в ближний угол после удара Антони Марсьяля. Француз пробил с ходу в касание после хитрого «черпачка» от Бруну Фернандеша при розыгрыше стандарта.

В начале второго тайма Эдерсон чуть не совершил ещё более грубую ошибку. Передача назад в исполнении Жоау Канселу едва не стала роковой, и вратарь с огромным трудом выбил снаряд из-под ног у Марсьяля.

Но без ещё одной результативной ошибки бразилец не остался. Уже в добавленное арбитром время он, стремясь как можно быстрее ввести мяч в игру, выбросил его на Скотта Мактоминея, и тому оставалось лишь не промахнуться в пустой створ — 2:0.

Манкунианцам удалось одержать вторую победу над «Сити» в текущем сезоне АПЛ. Команда сумела сделать это впервые за десять лет — последний раз такое случалось, когда её ещё возглавлял Алекс Фергюсон. Вдобавок МЮ стал третьим коллективом, дважды по ходу сезона обыгравшим Хосепа Гвардиолу в рамках национального первенства.

These fans.

Those players.

This club.



U-N-I-T-E-D! 🔴⚪️⚫️ pic.twitter.com/NBu2IkWjKE — Manchester United (@ManUtd) March 8, 2020

Разгром от «Челси» и неудачное возвращение Анчелотти на «Стэмфорд Бридж»

Тем временем «Челси», несмотря на настоящую эпидемию травм (команде не смогли помочь сразу восемь футболистов основы), дома разгромил «Эвертон» — 4:0. Бывший наставник лондонцев Карло Анчелотти впервые прибыл на «Стэмфорд Бридж» после ухода из клуба и оказался нещадно бит.

Для гостей всё складывалось неудачно с самого начала. Уже на 14-й минуте Мэйсон Маунт, красиво развернувшись с мячом в чужой штрафной, открыл счёт. Вскоре Педро удвоил преимущество хозяев. Любопытно, что ранее именно испанец ассистировал партнёру. До того в его активе не было ни одного балла за результативность в текущем сезоне АПЛ.

После перерыва разгром довершили Виллиан и Оливье Жиру. Француз забил 80-й мяч в АПЛ. В концовке же Фрэнк Лэмпард позволил себе выпустить на замену двух 18-летних дебютантов, Фаустино Анджорина и Армандо Броя. Полузащитник Билли Гилмор, их сверстник, впервые в карьере попал в основной состав на игру АПЛ и даже стал лучшим футболистом матча по версии Sky Sports с точностью передач 92,5%.

Бесславное поражение «Реала» и месть Тельо за «Барселону»

«Реал» недолго почивал на лаврах после успеха в класико. Стоило болельщикам команды отпраздновать победу над «Барселоной» и возвращение лидерства в Примере, как их ждала неприятность. Спустя всего неделю мадридцы на выезде умудрились уступить скромному «Бетису», который до того не выигрывал на протяжении шести туров.

Самое обидное для сливочных, что это сложно назвать случайностью. Подопечные Зинедина Зидана провели крайне неудачный матч и уступили по делу. Достаточно того, что в первом тайме гости нанесли лишь один удар в створ ворот. Его автором стал реализовавший пенальти Карим Бензема.

К тому моменту «Реал» уступал с минимальным счётом, хотя вполне мог пропустить и больше. Во втором тайме ничего не изменилось. «Бетису» игра давалась, и хозяева понимали, что вполне могут вырвать победу.

Это и произошло. Причём результативную ошибку в обороне допустил тот человек, от которого этого ждали меньше всего, — Бензема. Карим опустился на свою половину поля, чтобы помочь партнёрам разыграть мяч, но на ровном месте подарил его сопернику. Моментально последовал проникающий пас на ход Кристиану Тельо, и нападающий свой шанс не упустил. Символично, что за «Барселону» спустя неделю отомстил экс-футболист сине-гранатовых. Ну а каталонцы, несмотря на все проблемы, вернулись на первое место.

95’ ⏱⚽ ¡¡FINAAAAL!! 👏👏 ¡¡Final del partido con victoria verdiblanca en el Benito Villamarín!! 😃



💚⚪ #RealBetisRealMadrid 2-1 ⚪🟣#DíaDeBetispic.twitter.com/OqQBB0mrc8 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) March 8, 2020

Тур под вопросом и уверенная победа «Ювентуса»

В Италии до последнего оставалось неясным, состоятся ли в воскресенье матчи Серии А. Дошло до того, что первая игра дня между «Пармой» и СПАЛ была ненадолго отложена по распоряжению Министерства спорта из-за эпидемии коронавируса, хотя футболисты уже находились в подтрибунных помещениях и готовились к выходу на поле. Но в результате встреча всё же состоялась, а Федерация футбола Италии решила доиграть тур.

К радости болельщиков, состоялся и центральный матч, в котором «Ювентус» принимал «Интер». Важность противостояния сложно переоценить, ведь туринцам необходимо было сохранить лидерство в турнирной таблице, а гостей поражение могло практически исключить из чемпионской гонки.

Впрочем, первый тайм получился далеко не самым зрелищным. Поначалу преимуществом владели хозяева. Подопечные Маурицио Сарри создали пару моментов у ворот оппонента, но выше всяких похвал действовал Самир Ханданович. Затем игра постепенно перешла в центр поля.

А вот во втором тайме «Ювентус» не стал откладывать дело в долгий ящик и быстро открыл счёт. Криштиану Роналду после прострела от лицевой подправил мяч на Аарона Рэмзи, а тот просто не имел права промахнуться.

Спустя 13 минут валлиец отдал результативную передачу на Пауло Дибалу, который в штрафной красиво обыграл защитника и точно пробил в дальний угол. После этого встречу можно было заканчивать. Шансов спастись у «Интера» не было. Это прекрасно понимали и на скамейке команды, а в концовке нервы сдали у резервного вратаря Даниэле Паделли. Голкипер получил красную карточку за споры с судьёй.

Таким образом, «Ювентус» сохранил лидерство в турнирной таблице и минимальное преимущество перед «Лацио». Пожалуй, единственной ложкой дёгтя для туринцев стало отсутствие голов у Роналду. Португалец прервал впечатляющую результативную серию из 11 игр в Серии А. Зато Криштиану провёл 1000-й матч в карьере, если не считать две встречи за «Спортинг B» («Спортинг» — 31, «Манчестер Юнайтед» — 292, «Реал» — 438, «Ювентус» — 75, сборная Португалии — 164).

Гол Ибрагимовича и «Милан» в крутом пике

А «Милану» набрать очки в матче с «Дженоа» не помог даже гол Златана Ибрагимовича. «Россонери» позволили сопернику отличиться уже на седьмой минуте, причём забил 37-летний македонский ветеран Горан Пандев. В конце первого тайма преимущество гостей удвоил Франческо Кассата.

После перерыва хозяева завладели инициативой и начали штурм ворот соперника, но сократить отставание в счёте сумели лишь незадолго до финального свистка. Ибрагимович с близкой дистанции отправил снаряд в створ и забил третий мяч в текущем сезоне Серии А.

«Милан» в последних пяти играх национального первенства одержал лишь одну победу. Не добавляет позитива болельщикам и конфликт в руководстве клуба. Так, накануне матча лишился своего поста директор Звонимир Бобан. За ним в скором времени может последовать технический директор Паоло Мальдини.

📰 A home defeat for the Rossoneri against Genoa in an empty stadium ➡️ https://t.co/BIDnFDyGeL

📰 I rossoneri escono sconfitti dalla sfida di San Siro ➡️ https://t.co/pcZ87ZzPHM#MilanGenoa#SempreMilanpic.twitter.com/WfloDeD8iO — AC Milan (@acmilan) March 8, 2020

Четвёртая подряд победа «Баварии»

Для «Баварии» очередной матч Бундеслиги с «Аугсбургом» был особенным, ведь клуб праздновал своё 120-летие. В честь этого футболисты команды вышли на поле в специальной форме, а болельщики приготовили особенный перфоманс.

Но скромные гости не собирались быть чужими на этом празднике и сумели потрепать нервы фавориту. В первом тайме подопечные Ханса-Дитера Флика так и не сумели распечатать ворота оппонента. Но сразу после перерыва открыть счёт удалось Томасу Мюллеру. А уже в добавленное арбитром время точку поставил Леон Горецка.

Так лидирующая «Бавария» одержала четвёртую победу подряд в национальном первенстве и сохранила отрыв в четыре очка от дортмундской «Боруссии».