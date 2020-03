Победа «Ювентуса» над «Интером», поражение «Реала» и сенсация в дерби Манчестера: события дня в европейском футболе

📰 A home defeat for the Rossoneri against Genoa in an empty stadium ➡️ https://t.co/BIDnFDyGeL

📰 I rossoneri escono sconfitti dalla sfida di San Siro ➡️ https://t.co/pcZ87ZzPHM#MilanGenoa#SempreMilanpic.twitter.com/WfloDeD8iO