«Бавария» одержала четвёртую победу подряд в Бундеслиге

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Мюнхенская «Бавария» обыграла «Аугсбург» в матче 25-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
«Бавария» одержала четвёртую победу подряд в Бундеслиге
  • © Jan Huebner/Eduard Martin via ww
  • globallookpress.com

Игра состоялась в Мюнхене и закончилась в пользу хозяев — 2:0.

На 53-й минуте забил Томас Мюллер, а в компенсированное время точку поставил Леон Горецка.

Для «Баварии» эта победа стала четвёртой подряд в национальном первенстве.

Мюнхенцы набрали 54 очка и продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии. «Аугсбург» (27) занимает 14-е место.

Ранее дортмундская «Боруссия» победила «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в Бундеслиге.

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