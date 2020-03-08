«Бавария» одержала четвёртую победу подряд в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» обыграла «Аугсбург» в матче 25-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.

Игра состоялась в Мюнхене и закончилась в пользу хозяев — 2:0.

На 53-й минуте забил Томас Мюллер, а в компенсированное время точку поставил Леон Горецка.

Для «Баварии» эта победа стала четвёртой подряд в национальном первенстве.

Мюнхенцы набрали 54 очка и продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии. «Аугсбург» (27) занимает 14-е место.

Ранее дортмундская «Боруссия» победила «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в Бундеслиге.