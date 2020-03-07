Дортмундская «Боруссия» победила «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в Бундеслиге
- Reuters
Встреча, прошедшая в Мёнхенгладбахе, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу дортмундцам принесли голы Торгана Азара и Ашрафа Хакими, забивших на восьмой и 71-й минутах соответственно.
Команда из Мёнхенгладбаха ответила голом Ларса Штиндля, отличившегося на 50-й минуте.
Дортмундская «Боруссия», набрав 51 очко, поднялась на второе место турнирной таблицы Бундеслиги, опередив «Лейпциг». «Боруссия» из Мёнхенгладбаха с 46 очками — пятая.
Ранее сообщалось, что «Байер» разгромил «Айнтрахт» в Бундеслиге.