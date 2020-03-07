Дортмундская «Боруссия» победила «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в Бундеслиге

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Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.
Дортмундская «Боруссия» победила «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в Бундеслиге
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Мёнхенгладбахе, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу дортмундцам принесли голы Торгана Азара и Ашрафа Хакими, забивших на восьмой и 71-й минутах соответственно.

Команда из Мёнхенгладбаха ответила голом Ларса Штиндля, отличившегося на 50-й минуте.

Дортмундская «Боруссия», набрав 51 очко, поднялась на второе место турнирной таблицы Бундеслиги, опередив «Лейпциг». «Боруссия» из Мёнхенгладбаха с 46 очками — пятая.

Ранее сообщалось, что «Байер» разгромил «Айнтрахт» в Бундеслиге.

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