«Байер» разгромил «Айнтрахт» в Бундеслиге

Леверкузенский «Байер» одержал разгромную победу над франкфуртским «Айнтрахтом» в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча, прошедшая на «Бай Арене», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Байеру» принесли голы Кая Хаверца, Карима Беллараби и Паулинью, оформившего дубль.

Такой результат позволил леверкузенцам подняться на четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 47 очков. «Айнтрахт» с 28 очками — 12-й.

В других матчах игрового дня «Лейпциг» не сумел обыграть «Вольфсбург» (0:0), «Шальке» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).

Ранее сообщалось, что «Бавария» обыграла «Шальке» в 1/4 финала Кубка Германии.