«Байер» разгромил «Айнтрахт» в Бундеслиге
- @bayer04fussball
Встреча, прошедшая на «Бай Арене», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Байеру» принесли голы Кая Хаверца, Карима Беллараби и Паулинью, оформившего дубль.
Такой результат позволил леверкузенцам подняться на четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 47 очков. «Айнтрахт» с 28 очками — 12-й.
В других матчах игрового дня «Лейпциг» не сумел обыграть «Вольфсбург» (0:0), «Шальке» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1).
Ранее сообщалось, что «Бавария» обыграла «Шальке» в 1/4 финала Кубка Германии.