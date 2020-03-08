«Челси» разгромил «Эвертон» в 29-м туре АПЛ

Короткая ссылка
Лондонский «Челси» одержал крупную победу над ливерпульским «Эвертоном» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Челси» разгромил «Эвертон» в 29-м туре АПЛ
  • © ASHLEY WESTERN via www.imago-ima/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Лондоне и завершилась в пользу хозяев — 4:0.

В составе синих отличились Мэйсон Маунт (14-я минута), Педро Родригес (21-я), Виллиан (51-я) и Оливье Жиру (54-я).

«Челси» набрал 48 очков и продолжает занимать четвёртое место в чемпионате Англии. «Эвертон» с 37 очками в активе находится на 12-м месте. 

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» не сумел обыграть «Бернли» в АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить