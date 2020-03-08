«Челси» разгромил «Эвертон» в 29-м туре АПЛ
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Встреча прошла в Лондоне и завершилась в пользу хозяев — 4:0.
В составе синих отличились Мэйсон Маунт (14-я минута), Педро Родригес (21-я), Виллиан (51-я) и Оливье Жиру (54-я).
«Челси» набрал 48 очков и продолжает занимать четвёртое место в чемпионате Англии. «Эвертон» с 37 очками в активе находится на 12-м месте.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» не сумел обыграть «Бернли» в АПЛ.