«Челси» разгромил «Эвертон» в 29-м туре АПЛ

Лондонский «Челси» одержал крупную победу над ливерпульским «Эвертоном» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Лондоне и завершилась в пользу хозяев — 4:0.

В составе синих отличились Мэйсон Маунт (14-я минута), Педро Родригес (21-я), Виллиан (51-я) и Оливье Жиру (54-я).

«Челси» набрал 48 очков и продолжает занимать четвёртое место в чемпионате Англии. «Эвертон» с 37 очками в активе находится на 12-м месте.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» не сумел обыграть «Бернли» в АПЛ.