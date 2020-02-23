Приезд Путина, выступление Басты и новые правила: чем запомнился первый чемпионат Лиги боевого самбо

22 февраля в Сочи состоялся первый чемпионат Лиги боевого самбо (CSL). 14 сильнейших спортсменов юниорской сборной России разделили между собой чемпионские титулы в семи весовых категориях, а гостем турнира стал президент России Владимир Путин. Помимо прочего, первенство запомнилось внедрением новых правил, а также выступлением известного рэпера Басты.

В Сочи прошёл первый чемпионат новой Лиги боевого самбо (CSL, Combat Sambo League). Участниками турнира стали представители юниорской сборной России, разделившие между собой чемпионские титулы в семи весовых категориях. Соревнования порадовали красочными и бескомпромиссными сражениями, а почётным гостем мероприятия стал президент РФ Владимир Путин.

Первый в истории турнир предварял международный форум Лиги боевого самбо. В нём приняли участие представители Международной федерации самбо (FIAS) и национальных организаций, а также глава CSL Аркадий Ротенберг. В ходе собрания было объявлено о причинах создания чемпионата, а также о целях, которые он будет преследовать.

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Как отметил президент FIAS Василий Шестаков, одной из причин учреждения лиги стали сложности с включением боевого самбо в программу Олимпийских игр. По его словам, Международный олимпийский комитет (МОК) с опаской относится к присвоению данного статуса тем видам спорта, которые считает агрессивными, ввиду чего создание CSL стало единственно возможным шагом для развития единоборства.

Участники форума с воодушевлением встретили новость о формировании CSL, а также отметили, что намерены приложить все усилия для достижения боевым самбо статуса «наиболее эффективного и зрелищного вида единоборств» и конкурента ММА. По мнению главы Всероссийской федерации самбо (ВФС) Сергея Елисеева, создание лиги поспособствует тому, чтобы лучшие представители данного вида продолжали соревноваться по его правилам.

«70% чемпионов мира по ММА — выходцы из самбо. Система ММА в России держится благодаря боевому самбо... Цели CSL — это продвижение самбо как популярного российского продукта. Создание эффектной телевизионной модели самбо. Популяризация спортсменов в обществе. Коммерциализация профессионального самбо как эффективной модели для извлечения прибыли», — заявил Елисеев.

В свою очередь, Аркадий Ротенберг заверил, что CSL не ставит своей целью вытеснение ММА с российского рынка, а также не исключил, что в будущем лига будет приглашать для участия известных бойцов смешанных единоборств.

Турнир предваряло выступление участников «Голос. Дети», а также шоу-программа, призванная продемонстрировать зрелищность боевого самбо. В ходе неё группа молодых атлетов упражнялась в ударной технике и исполняла фирменные броски, а на экране показывали ярчайших представителей данного вида спорта. Среди них известные бойцы ММА Фёдор Емельяненко, Вячеслав Василевский и Денис Гольцов, причём двое последние присутствовали на арене. Закрывало первенство выступление известного рэпера Басты.

Первыми на настил вышли представители весовой категории до 57 килограмм — Нуруло Махмадов и Али Исмаилов. Бойцы показали довольно зрелищный поединок, изобиловавший как обоюдоострыми ударами, так и эффектными подсечками. И это при том, что юным спортсменам уж точно было непросто справиться с волнением, ведь за их выступлением с трибун следил президент России Владимир Путин.

Стоит отметить, что поединки в рамках CSL серьёзно отличались от традиционных в боевом самбо. Продолжительность схватки составляла два раунда по три минуты. Бойцы бились без шлемов, а также имели рекомендацию не наносить удары на земле, что подтверждало слоган организации «лежачего не бьют». Кроме того, было запрещено удержание оппонента в партере, что должно было увеличить темп и зрелищность.

В целом, эти нововведения положительно отразились на качестве сражений. Спортсмены старались преимущественно работать в стойке, а также исполнять тейкдауны, которые очень ценятся что в боевом самбо, что в смешанных единоборствах. Однако время на проведение болевых и удушающих приёмов было серьёзно ограничено. Именно это позволило Махмадову взять верх в категории до 57 килограмм, а Армену Тадевосяну — в дивизионе до 62 килограмм. При этом оба боя продлились все два раунда, а триумфатор был определён решением судей.

В итоге, остальные схватки также не завершились досрочно, и лишь в одной из них судейский вердикт не был единогласным. Успех Дмитрия Сиренко был обеспечен благодаря оценкам большинства арбитров, в то время как Михаил Коновалов, Залим Керимов, Темирлан Мякиев и Евгений Дубина выиграли более уверенно.

Итог соревнованиям подвёл Владимир Путин. Российский лидер отметил важность и культурную ценность самбо для страны, а также поблагодарил бойцов за выступление.

«Самбо — самооборона без оружия. Это единоборство, которое стало яркой, понятной для сотен тысяч людей, а может быть и для миллионов людей визитной карточкой нашей национальной физической культуры и спорта. Это национальный вид спорта — зрелищный, красивый, динамичный. И не случайно, специалисты знают, что он создан, соткан из самых лучших движений, броской национальных видов борьбы народов Советского Союза. Сегодня самбо перешагнуло наши национальные границы, культивируется в 84 странах мира на всех континентах», — заключил Путин.