Глава CSL не исключил привлечения бойцов ММА

Руководитель Лиги боевого самбо (CSL) Аркадий Ротенберг сказал, что организация рассмотрит вопрос привлечения для выступления бойцов ММА, имеющих опыт в боевом самбо.

«Что касается привлечения спортсменов из ММА, то может быть. Не исключено», — сказал Ротенберг RT.

Ранее глава Лиги боевого самбо ответил на вопрос, как удержать самбистов от перехода в ММА.