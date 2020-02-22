Глава CSL не исключил привлечения бойцов ММА
Руководитель Лиги боевого самбо (CSL) Аркадий Ротенберг сказал, что организация рассмотрит вопрос привлечения для выступления бойцов ММА, имеющих опыт в боевом самбо.
- © Союз MMA России
- vk.com
«Что касается привлечения спортсменов из ММА, то может быть. Не исключено», — сказал Ротенберг RT.
Ранее глава Лиги боевого самбо ответил на вопрос, как удержать самбистов от перехода в ММА.
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