Глава CSL не исключил привлечения бойцов ММА

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Руководитель Лиги боевого самбо (CSL) Аркадий Ротенберг сказал, что организация рассмотрит вопрос привлечения для выступления бойцов ММА, имеющих опыт в боевом самбо.
Глава CSL не исключил привлечения бойцов ММА
  • © Союз MMA России
  • vk.com

«Что касается привлечения спортсменов из ММА, то может быть. Не исключено», — сказал Ротенберг RT.

Ранее глава Лиги боевого самбо ответил на вопрос, как удержать самбистов от перехода в ММА.

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