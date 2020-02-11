«Вписал своё имя в историю золотых побед «Спартака»: скончался чемпион СССР Валерий Рейнгольд

В Москве на 78-м году жизни скончался бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд. Он выступал на позиции нападающего и вместе с красно-белыми выиграл чемпионат СССР в 1962 году, а также завоевал два Кубка страны. После завершения карьеры Рейнгольд стал известным футбольным экспертом. В «Спартаке» пообещали оказать помощь в организации похорон своего ветерана, а игроки намерены в ближайшем матче выйти на поле в траурных повязках.

В Москве в возрасте 77 лет скончался ветеран «Спартака», чемпион СССР Валерий Рейнгольд. Он ушёл из жизни ровно через десять лет после смерти своего одноклубника и партнёра по нападению в «Спартаке» Юрия Севидова.

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Рейнгольд родился в 1942 году в Москве и там же начал заниматься футболом. Он обучался в спортивной школе «Динамо», пока в 15 лет его не заметили на юношеских соревнованиях и не пригласили в «Спартак». В 1960 году молодой нападающий дебютировал в основной команде в чемпионате СССР и провёл с ней следующие семь лет.

На поле Рейнгольд выделялся своей скоростью. Сам он рассказывал, что мог пробежать 30 метров за 2,9 секунды. Поэтому за ним закрепилось прозвище Электричка. Рейнгольд признавался, что не считал себя выдающимся футболистом, но играл он в одном из лучших составов «Спартака» за всю историю. В 1962 году он выиграл с красно-белыми чемпионат СССР, а в 1963-м и 1965-м побеждал в Кубке страны. Всего он провёл в «Спартаке» 196 официальных матчей и забил 34 мяча.

После ухода из команды Рейнгольд выступал за воронежский «Труд» и ярославский «Шинник» во второй и третьей по значимости лигах чемпионата СССР, пока в возрасте 32 лет не завершил спортивную карьеру. В последние годы он стал широко известен как футбольный эксперт, который мог резко, небеспристрастно выразить мнение по любой волнующей болельщиков теме.

Соболезнования семье и близким умершего принесла сборная России по футболу. Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн пообещал, что клуб окажет материальную помощь в организации похорон, а также будет просить разрешить игрокам выйти на ближайший матч с «Динамо» в траурных повязках.

«Валерий Леонидович был одним из тех, кто вписал своё имя в историю золотых побед «Спартака». Он и после окончания карьеры оставался таким же ярким и неравнодушным, каким когда-то был на поле. Сегодня, как это бывало регулярно, Валерий Леонидович пришёл на встречу с ветеранами «Спартака» в манеж в Сокольниках. По трагическому стечению обстоятельств, именно там его настиг сердечный приступ, который, как выяснилось пару часов спустя, оказался роковым… Валерий Рейнгольд покинул нас, оставаясь преданным и неравнодушным спартаковцем», — цитирует Цорна пресс-служба «Спартака».

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин, с которым Рейнгольд два года выступал за красно-белых, рассказал, каким он был по характеру и за что его боялись соперники на поле.

«Он был очень позитивным человеком, никогда не унывал. Рейнгольд вносил в любое общение радость. Какими бы сложными ни были ситуации, он всегда улыбался, всегда находил только положительные стороны. Он был честным по отношению к футболу. Вспоминаю один из моментов. Мы со «Спартаком» играли в Болонье турнир. Там были мы, бразильская команда, «Болонья» и кто-то ещё. В газетах тогда про него писали: «Мы видели Пеле, видели всех, но такого, как Рейнгольд, никогда не видели». У него была потрясающая скорость. Он раз восемь выходил один на один в каждом матче. Тогда команды делали много офсайдных ловушек, а Рейнгольд с его скоростью их на этом ловил. Да, он не много забивал, потому что не лучшим образом реализовывал моменты. Но он был таким стержнем на передней линии, какого больше не было», — вспомнил Сёмин.

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что у Рейнгольда уже бывали проблемы с сердцем, из-за которых и оборвалась его жизнь.

«Он был мне ближайшим другом, последнее время мы постоянно с ним были на созвоне, встречались, ездили в Турцию на турниры. Да, у него побаливало сердце, какое-то время назад ему сделали операцию. Сегодня он приехал на турнир памяти Владимира Степанова, спартаковского футболиста, которому было бы 110 лет. Вот там ему стало плохо. Это всё связано с футболом. Выразил уже соболезнования дочери Рейнгольда. Какие слова в таких случаях говорят? Для меня это ещё один рубец на сердце», — признался Ловчев.