Ловчев — о Рейнгольде: он был мне ближайшим другом

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал кончину бывшего футболиста красно-белых Валерия Рейнгольда.

«Он был мне ближайшим другом. Последнее время мы с ним постоянно были на созвоне, встречались, ездили в Турцию на турниры. У него побаливало сердце, какое-то время назад ему сделали операцию. Сегодня Рейнгольд приехал на турнир памяти Владимира Степанова, которому было бы 110 лет, вот там ему и стало плохо. Это всё связано с футболом. Ровно 10 лет назад ушёл из жизни Юрий Александрович Севидов — его ближайший друг, с которым он провёл лучшее футбольное время, вместе играя в нападении «Спартака». Это были два наиболее близких друг другу человека с точки зрения футбола. Они десятилетие радовали спартаковских болельщиков. Для меня это ещё один рубец на сердце», — цитирует Ловчева «Чемпионат».

Валерий Рейнгольд ушёл из жизни в возрасте 77 лет.

Ранее Бышовец назвал смерть Рейнгольда большой потерей.