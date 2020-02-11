Бышовец назвал смерть Рейнгольда большой потерей

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Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал кончину ветерана московского «Спартака» Валерия Рейнгольда.
Бышовец назвал смерть Рейнгольда большой потерей
  • РИА Новости

«Я в шоке. Хочу выразить искренние соболезнования близким Рейнгольда. И как футболист, и как человек он вызывал у меня всегда самые добрые впечатления. У нас были хорошие и тёплые отношения, несмотря на то что мы соперничали на футбольном поле. Должен сказать, что уход Валерия — большая потеря. Его комментарии в адрес «Спартака» и футболистов команды зачастую были жёсткими, но при этом справедливыми и профессиональными. Я скорблю вместе с родными Рейнгольда», — цитирует Бышовца Sport24.

Валерий Рейнгольд выступал за московский «Спартак» с 1960 по 1967 год.

Ранее сообщалось, что скончался ветеран «Спартака» Рейнгольд.

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