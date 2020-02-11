Скончался ветеран «Спартака» Рейнгольд

На 78-м году жизни не стало бывшего футболиста московского «Спартака» Валерия Рейнгольда.

Об этом сообщает РИА Новости.

Прославленный футболист потерял сознание, находясь в манеже академии «Спартака» на турнире, посвящённом 110-летию бывшего игрока и тренера красно-белых Владимира Степанова, после чего был доставлен в больницу, где скончался.

Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960 по 1967 год, став с командой чемпионом СССР, а также дважды выиграв Кубок страны.

Ранее сообщалось, что ветеран «Спартака» Рейнгольд потерял сознание и находится в больнице.