Скончался ветеран «Спартака» Рейнгольд

Короткая ссылка
На 78-м году жизни не стало бывшего футболиста московского «Спартака» Валерия Рейнгольда.
Скончался ветеран «Спартака» Рейнгольд
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Прославленный футболист потерял сознание, находясь в манеже академии «Спартака» на турнире, посвящённом 110-летию бывшего игрока и тренера красно-белых Владимира Степанова, после чего был доставлен в больницу, где скончался.

Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960 по 1967 год, став с командой чемпионом СССР, а также дважды выиграв Кубок страны.

Ранее сообщалось, что ветеран «Спартака» Рейнгольд потерял сознание и находится в больнице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить