Ветеран «Спартака» Рейнгольд потерял сознание и находится в больнице

Бывший игрок московского «Спартака» 77-летний Валерий Рейнгольд потерял сознание и был доставлен в больницу.

«Только что говорил с дочкой и женой Рейнгольда. Валерию стало плохо, он потерял сознание. Его доставили в больницу, жена с ним. Было подозрение на инсульт, но вроде не подтвердилось. Сейчас проводят обследования, ждём», — цитирует Sport24 Анзора Кавазашвили, другого ветерана красно-белых.

Рейнгольд выступал за московский «Спартак» с 1960 по 1967 год, став с командой чемпионом СССР и дважды победив в Кубке страны.

Ранее ветеран «Спартака» предложил «Лужники» для проведения финала Кубка России.