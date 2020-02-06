Ветеран «Спартака» предложил «Лужники» для проведения финала Кубка России
- РИА Новости
«Я считаю, что каждый город имеет право на проведение этих соревнований. Для этого нужны хорошие поля, хорошие отели, транспортная доступность. Стадионы везде новые. Но где будет лучше и комфортнее, там и пройдёт матч», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, «Лужники» — претендент номер один. Как пояснил эксперт, это нейтральное поле, которое отвечает всем современным требованиям и к которому нет никаких вопросов.
«Вот как раз такие соревнования — и Кубок России, и Лига чемпионов, и Лига Европы — «Лужники» спокойно примут», — сказал Рейнгольд.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) опубликовал повестку предстоящего 11 февраля заседания исполкома организации. В частности, будет решаться вопрос об утверждении места проведения финала Кубка России текущего сезона.