Ветеран «Спартака» предложил «Лужники» для проведения финала Кубка России

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд предложил недавно отреставрированный стадион «Лужники» для проведения финала Кубка России.

«Я считаю, что каждый город имеет право на проведение этих соревнований. Для этого нужны хорошие поля, хорошие отели, транспортная доступность. Стадионы везде новые. Но где будет лучше и комфортнее, там и пройдёт матч», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, «Лужники» — претендент номер один. Как пояснил эксперт, это нейтральное поле, которое отвечает всем современным требованиям и к которому нет никаких вопросов.

«Вот как раз такие соревнования — и Кубок России, и Лига чемпионов, и Лига Европы — «Лужники» спокойно примут», — сказал Рейнгольд.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) опубликовал повестку предстоящего 11 февраля заседания исполкома организации. В частности, будет решаться вопрос об утверждении места проведения финала Кубка России текущего сезона.