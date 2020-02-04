Исполком РФС 11 февраля не будет рассматривать вопрос расширения РПЛ

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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал повестку предстоящего 11 февраля заседания исполкома организации.
Исполком РФС 11 февраля не будет рассматривать вопрос расширения РПЛ
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Как сообщает пресс-служба РФС, будут рассмотрены вопросы об изменении структуры проведения первенства ПФЛ, о реформировании структуры проведения Кубка России, о структуре ЮФЛ и первенства России среди молодёжных команд, а также вопрос об утверждении места проведения финала Кубка России текущего сезона.

Отмечается, что также будут рассмотрены вопросы о ежегодной конференции РФС, о составе постоянных комитетов и комиссии РФС и о выдвижении кандидата от РФС в состав комитета УЕФА.

При этом, вопреки ожиданиями в повестку заседания не был включён вопрос возможного расширения РПЛ, за которое на общем собрании лиги выступило большинство клубов.

Ранее сообщалось, что РФС создал селекционный отдел для поиска молодёжи для сборных России

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