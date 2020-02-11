Цорн заявил, что «Спартак» будет участвовать в организации похорон Рейнгольда

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Спортивный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб поможет родственникам ушедшего из жизни экс-футболиста команды Валерия Рейнгольда с организацией похорон.
Цорн заявил, что «Спартак» будет участвовать в организации похорон Рейнгольда
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«От имени клуба хочу выразить соболезнования в связи с трагическим уходом из жизни Валерия Рейнгольда. Валерий Леонидович был одним из тех людей, кто вписал своё имя в историю золотых побед «Спартака», а после окончания карьеры оставался таким же ярким и неравнодушным, каким был когда-то на поле. Он покинул нас, оставаясь преданным и неравнодушным спартаковцем. ФК «Спартак» Москва  окажет финансовую помощь по организации похорон Валерия Леонидовича, а также обратится в РПЛ с просьбой позволить выйти на ближайший матч против московского «Динамо» с траурными повязками в память о ветеране клуба», — цитирует Цорна Telegram «Спартака».

Валерий Рейнгольд выступал за московский клуб с 1960 по 1967 год. В 1962 году он стал чемпионом СССР.

Ранее Гаврилов назвал Рейнгольда человеком прямым, с характером.

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