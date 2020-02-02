«Стараться сделать каждый день великим»: Хайнс о «менталитете Мамбы», гибели Брайанта и смене логотипа НБА

Коби Брайант после смерти останется источником вдохновения и мотивации не только для спортсменов, но и для всех остальных людей. Об этом в интервью RT заявил баскетболист ЦСКА Кайл Хайнс. Он рассказал, чему должна научить трагедия, произошедшая с легендой НБА , какое значение оказал на него самого Брайант, а также объяснил, в чём заключается «менталитет Мамбы», который проповедовал Коби.

— Где вы находились, когда узнали, что Коби Брайант погиб?

— Мы только-только прилетели из Нижнего Новгорода. На выходе из аэропорта я между делом проверил телефон и увидел новости в Twitter. Я сразу же начал писать друзьям, родным, знакомым, чтобы понять, правда ли это. Увы, это оказалось правдой. Для меня это было опустошающей потерей. До сих пор тяжело это осознавать. Не знаю, смогут ли многие люди и мир в ближайшее время от этого оправиться.

— Да, это действительно горе. Как вы себя чувствовали после трагедии? Минула уже неделя, и, может быть, только сейчас люди осознают, насколько он был великим игроком и сколько сделал для баскетбола.

— Мне до сих пор не хочется верить, что это действительно произошло. Такое трудно выразить словами. Для нас и для многих других он был не только великим баскетболистом, но и замечательным спортсменом, прекрасным человеком, который вдохновлял очень многих. Теперь он погиб, а ведь ему был всего 41 год... И катастрофа унесла не только жизнь Коби: погибла его дочь, многие семьи потеряли кого-то из родных. Это трагедия, которую, как я сказал, трудно выразить словами.

«Для многих Брайант был не только великим баскетболистом»

— Трэйси Макгрэди говорил, что Брайанту хотелось умереть молодым. Верите ли вы, что у него действительно было такое желание?

— Трудно ответить. Его с нами больше нет, и я не могу говорить ни за него, ни за Макгрэди. Но я могу сказать, как много Коби значил для меня и насколько сильное и положительное влияние оказало на меня то, что он сделал за свою жизнь. Как уже говорили многие, я надеюсь в своей дальнейшей работе оставаться верным его настрою, его наследию.

— Многие люди сейчас пишут ему прощальные письма. В частности, Леброн Джеймс в пообещал идти по стопам Коби Брайанта и сохранять его наследие. Как вы считаете, погибший спортсмен оставил наследие только для «Лейкерс» или для всего баскетбола в целом?

— Не только для баскетбола — для всего мира! Если внимательно следить за Брайантом, за его убеждениями, мотивами и настроем, знаменитым «менталитетом Мамбы» — любой может найти для себя в его словах и жизни источник вдохновения и мотивации.

Также по теме «Резкое снижение на большой скорости»: стали известны новые подробности гибели Коби Брайанта В США были обнародованы новые подробности авиакатастрофы, в которой погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. В Национальном совете...

— Вы упомянули «менталитет Мамбы», но некоторые не знают, что это такое. Как это объяснить?

— Лучшее объяснение, как я думаю, — это стараться сделать каждый день великим. Каждый день идти в атаку. Именно так Коби и жил. Каждый раз, когда он выходил на площадку, во всём, что делал, он старался быть лучшим, добиваться наибольшего результата. Это можно проследить и в его профессиональной этике не только в баскетболе, но и в бизнесе. Те же самые принципы он проявлял и как отец, и как муж, и так далее. Это один из ключевых аспектов «менталитета Мамбы» — каждый день иди в наступление. Если хочешь добиться успеха, всё зависит от твоей подготовки и профессиональной этики. И думаю, его настрой это демонстрировал.

— То есть нужно бороться и прилагать все усилия, чтобы быть как можно лучше?

— Именно так.

— Есть ли среди нынешних баскетболистов те, кто напоминает вам Коби и кто может следовать по его стопам?

— Коби был особенным и единственным в своём роде. Не знаю, появятся ли ещё игроки, подобные ему, но точно скажу, что его жизнь будет вдохновлять других и люди будут стараться походить на него. Он сам говорил, что его цель — вдохновить следующее поколение и заставить их стремиться к лучшему. Если и пытаться искать здесь какие-то позитивные стороны, то можно сказать, что после трагедии его жизнь станет источником вдохновения и мотивации для ещё большего числа людей. Можно надеяться, что его принципы будут вдохновлять других — как спортсменов, так и нет.

«Коби был особенным и единственным в своём роде»

— Он просил не сравнивать его с Майклом Джорданом, поскольку хотел добиться большего. Сегодня становится очевидно, что ему это удалось.

— Несправедливо сравнивать кого бы то ни было с кем бы то ни было. У каждого человека своя роль и каждый интересен чем-то своим. Но, наверное, можно сказать, что, да, многие только сейчас начинают понимать, насколько великий это был игрок. Остаётся только надеяться, что мы будем верны его наследию и продолжим нести его идеалы в мир.

— НБА заявила о включении Коби Брайанта в баскетбольный Зал славы. Кто-то даже предлагает переименовать в его честь стадион «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе. Как вы к этому относитесь?

— Думаю, его память как-нибудь увековечат, но я не знаю, как именно. Я уверен, что городские власти, «Лос-Анджелес Лейкерс», сама ассоциация в целом и всё спортивное сообщество найдут достойный способ почтить его память. И какой бы вариант они ни выбрали, он получит всеобщую поддержку и одобрение.

— Сейчас звучит немало призывов к НБА изменить логотип, поместив на него силуэт погибшего вместо Джерри Уэста. Вы за или против?

— Как я и сказал, они придумают, как лучше всего увековечить его память. Сейчас нужно помнить о скорбящих семьях и учитывать пожелания родных Брайанта и других погибших. Но, так или иначе, его наследие будет увековечено должным образом. Не знаю, будет ли это изменение логотипа или смена названия арены, но я уверен, что будут приложены все силы, чтобы память о нём осталась навсегда.

— Кендрик Перкинс после трагедии попросил прощения у Кевина Дюранта, с которым у него был конфликт в Twitter, и намекнул, что нужно забыть о прошлом, сконцентрироваться на баскетболе, сплотиться и быть сильнее. Вы согласны с этим?

— Я вообще согласен с таким подходом и считаю, что главное — это любить друг друга, ведь завтрашнего дня может и не быть. Если ты кого-то любишь и кто-то тебе дорог — говори им об этом. Все эти ерундовые и мелкие обиды ничего не значат. Подобные трагедии показывают людям, что на самом деле имеет значение. Порой такие случаи помогают нам трезво взглянуть на себя и отношения с окружающими нас людьми и понять, что самые важные из них нужно ценить.