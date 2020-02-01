Трогательное видео, слёзы игроков и эмоциональная речь Джеймса: как «Лейкерс» простились с Коби Брайантом

«Лос-Анджелес Лейкерс» провёл первый матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после гибели Коби Брайанта. Перед началом встречи состоялась 25-минутная церемония прощания с легендарным баскетболистом, в ходе которой было презентовано видео в его честь, а лидер команды Леброн Джеймс произнёс речь в память о пятикратном чемпионе НБА. Как простились с великим спортсменом — в материале RT.

В Лос-Анджелесе в спорткомплексе «Стэйплс-центр» состоялся первый матч «Лейкерс» после смерти баскетболиста Коби Брайанта. В связи с трагической гибелью легендарного спортсмена руководство НБА дало команде время прийти в себя и перенесло назначенную на 29 января встречу с «Клипперс». Таким образом, свидетелями прощания с Чёрной Мамбой стали гости из «Портленда».

Церемония продлилась около 25 минут, в течение которых оказавшиеся на трибунах болельщики могли почтить память пятикратного чемпиона НБА и символа команды. Организаторы предложили им надеть памятные майки с фамилией и номерами Брайанта, которые разместили на спинках стульев. Спереди значилась цифра 8 — номер, под которым Коби провёл первую половину своей карьеры, а на спине — число 24.

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Первым на площадке появился певец Ашер, исполнивший композицию в честь Брайанта. К этому моменту на паркете уже появились два больших венка в форме игровых номеров спортсмена. После под аккомпанемент виолончели на арене был продемонстрирован трогательный ролик в память о Коби. На экране были показаны главные моменты карьеры баскетболиста, начиная с его выступлений за школу Лоуэр-Мэрион и заканчивая последним матчем в НБА и вручением «Оскара» за лучший анимационный короткометражный фильм. В видео вошла нарезка лучших моментов выступлений Брайанта, сопровождаемая комментариями самого атлета.

Ролик сменился минутой молчания в память о двукратном олимпийском чемпионе и всех жертвах крушения вертолёта в Калабасасе. Длительность этой паузы тоже была символичной — 24,2 секунды. Кроме того, на первом ряду были вывешены две майки: одна — «Лейкерс» с номером 24, а вторая — «Мамба Акэдеми» (баскетбольная школа Брайанта, в которой тренировалась его дочь Джианна, погибшая вместе с ним) с цифрой 2.

После традиционного исполнения гимна к фанатам с речью обратился лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс. Как и его партнёры, он с трудом справлялся с эмоциями. Первым делом Леброн отдал дань памяти погибшим в авиакатастрофе, после чего обратился к поклонникам Брайанта. Форвард признался, что было бы неуважением к болельщикам читать по бумажке. Поэтому он выбросил записку и заявил, что намерен говорить от сердца.

«Знаю, что когда-нибудь Коби точно поставят памятник. Но сегодняшний вечер я воспринимаю как чествование. Мы чествуем то, как Коби 20 лет проливал на этом паркете кровь, пот и слёзы и выматывался, его взлёты и падения. Бесконечные часы на площадке, его стремление достичь как можно больших высот. Сегодня вечером мы отдаём должное пареньку, который пришёл сюда в 18 лет, завершил спортивную карьеру в 38 и последние три года был, пожалуй, самым лучшим отцом на свете», — сказал Джеймс.

Примечательно, что на паркете Леброн появился в кроссовках Nike Kobe 5, изготовленных в память о Брайанте. В аналогичной версии кроссовок сам Коби выступал в 2009—2010 годах.

«Первое, что пришло в голову: семья — это главное. Оглядывая эту арену, я вижу скорбь, боль и разбитые сердца. Но в такие сложные моменты лучше просто опереться на плечи близких. Я слышал о сплочённости игроков и болельщиков «Лейкерс», о том, что это семья, ещё до перехода в команду в прошлом году. Я убеждаюсь в этом всю неделю, с утра воскресенья вплоть до этого самого момента. И касается это не только спортсменов, тренерского состава и организации, но и абсолютно всех», — продолжил Джеймс.

Учитывая давнюю дружбу Леброна и Коби, легко понять его эмоции. На протяжении 13 лет спортсмены выступали друг против друга в матчах НБА, но при этом дважды защищали цвета национальной команды США. Вместе Джеймс и Брайант выиграли два золота Олимпийских игр — в 2008 и 2012 годах.

«Коби для меня как брат. Следил за его карьерой издалека, когда учился в школе, а затем, попав в НБА в 18 лет, наблюдал его игру вблизи. На протяжении моей карьеры мы часто были противниками, но одно у нас точно было общим: желание побеждать и быть великим», — признался трёхкратный чемпион НБА.

В довершение Джеймс пообещал, что приложит все усилия, чтобы продолжить победные традиции «Лейкерс» в память о Брайанте.

«То, что я сейчас здесь, многое для меня значит. Мы с товарищами по команде хотим нести наследие Брайанта не только в этом году, но и до тех пор, пока можем играть в баскетбол, который мы все так любим. Коби хотел бы именно этого. В своё время он сказал: «Мамба ушёл». А мы говорим: «Он не забыт». Ты останешься в наших сердцах, брат», — заключил Джеймс.

Однако на этом всё не закончилось. В память о пятикратном чемпионе НБА диктор на стадионе объявил каждого из стартового состава «Лейкерс» его именем, чем вызвал бурную реакцию со стороны фанатов. А уже по ходу игры с трибун звучало скандирование «Коби! Коби!».

Неудивительно, что лидеры Западной конференции не смогли должным образом настроиться на игру с крепким соперником и потерпели второе поражение подряд. Встреча завершилась со счётом 127:119 в пользу «Портленда», а самым результативным игроком стал Дамиан Лиллард. Защитник гостей записал на свой счёт 48 очков, что является уникальным достижением. Так, он стал первым в истории игроком НБА, собиравшим коллекцию из более 35 очков, пяти подборов, пяти передач и пяти точных трёхочковых на протяжении пяти встреч.

Примечательно, что перед матчем Лиллард опубликовал в Instagram фотографию, на которой изображён на пустой арене «Стэйплс-центра», украшенной майками Брайанта.

«Мы играем в его честь», — написал он.

В составе «Лейкерс» самым результативным стал Энтони Дэвис, отметившийся 37 очками, 15 подборами, шестью передачами и пятью блокшотами. В ходе церемонии он также не смог сдержать слёз, а после матча признался, что играл так, как от него хотел бы Коби.

При этом наставник пурпурно-золотых Фрэнк Вогель признался, что всю последнюю неделю игроки пытались смириться с уходом Брайанта.

«Баскетбол — наше спасение. Верю, что для ребят нет ничего лучше, чем быть здесь, соревноваться, абстрагироваться и заниматься тем, что они любят больше всего», — заключил Вогель.