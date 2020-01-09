Триумф Легкова, погоня Горячкиной и отстранение Полторанина: какие спортивные события остались незамеченными в праздники

Александр Легков одержал победу на «Тур де Ски» среди любителей. Женская юниорская сборная России по хоккею выиграла бронзу на чемпионате мира. Александра Горячкина уступает китаянке Цзюй Вэньцзюнь после четырёх матчей за титул чемпионки мира по шахматам. Хайо Зеппельт обвинил Международную федерацию тяжёлой атлетики в коррупции. Французская фигуристка Лорин Лекавалье рискует получить дисквалификацию за употребление кокаина. RT рассказывает, какие спортивные события вы могли пропустить во время новогодних праздников.

Легков вернулся на «Тур де Ски»

Если вынести за скобки молодёжный чемпионат мира по хоккею и страсти на футбольных полях в Англии и Италии, главным событием новогодних праздников для российского спорта стало выступление лыжников на многодневной гонке «Тур де Ски». Впервые сразу трём спортсменам удалось стать призёрами соревнований в общем зачёте. Александр Большунов одержал победу среди мужчин, Сергей Устюгов стал вторым вслед за ним, а Наталья Непряева во второй раз подряд выиграла серебро среди девушек.

Но этим новости из мира лыжных гонок не ограничились. Перед тем как участники элитной многодневки начали штурмовать гору Альпе Чермиз, состоялись забеги по такому же маршруту для любителей.

В мужской гонке победу одержал олимпийский чемпион Александр Легков, прежде уже выигрывавший «Тур де Ски» в 2013 году. Причём он преодолел маршрут быстрее победителя заключительного этапа среди действующих лыжников — норвежца Симена Хегстада Крюгера — на 15 секунд.

Спустя два дня после заключительного этапа состоялось ещё одно радостное событие. Одна из лидеров женской сборной России Юлия Белорукова родила сына, его назвали Арсением. В сообщении Федерации лыжных гонок России говорится, что дважды бронзовый призёр Олимпийских игр и её ребёнок чувствуют себя хорошо.

Бронза юных хоккеисток

Пока в России переживали за мужскую молодёжку на ЧМ в Чехии, девушкам из национальной команды до 18 лет тоже удалось отличиться. Женская юниорская сборная России стала бронзовым призёром первенства планеты в Словакии, в третий раз добившись такого успеха.

Свой характер девушки показали в первом же матче с Канадой, когда они забросили две шайбы в последние десять минут матча и смогли перевести игру в овертайм. Для женского хоккея отобрать очки у североамериканок — это уже солидное достижение.

В дальнейшем россиянки выглядели достойно, добрались до матча за третье место и разгромили в нём Финляндию со счётом 6:1. Самым ценным игроком турнира была признана нападающая Кристи Шашкина, также ставшая лучшим бомбардиром, а вратаря Анну Алпатову журналисты и организаторы назвали лучшей в своём амплуа.

Спор за шахматную корону

В Шанхае стартовал матч за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин. Корону в этот раз разыгрывают китаянка Цзюй Вэньцзюнь, выигравшая последнее мировое первенство по системе плей-офф, и победительница турнира претенденток Александра Горячкина из России.

Матчевая встреча состоит из 12 игр, первая половина из которых пройдёт в Китае, а вторая — во Владивостоке. Если по их итогам победитель не определится, то состоится тай-брейк из партий в рапиде, блице и «Армагеддоне». После четвёртой партии наметился перелом — Цзюй Вэньцзюнь одержала победу белыми фигурами и пока что выигрывает у Горячкиной одно очко.

Скандал в тяжёлой атлетике

Хайо Зеппельт взялся за разоблачение тяжёлой атлетики. В новогодние праздники он выпустил фильм «Секретное дело о допинге: властелин штанги» о коррупции и приёме запрещённых препаратов в этом олимпийском виде спорта, в котором количество доказанных положительных проб и так превышает все мыслимые пределы.

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Зеппельт обвинил Международную федерацию тяжёлой атлетики (IWF) в том, что долгие годы она и её президент Тамаш Аян покрывали спортсменов, использующих запрещённые препараты, а из Международного олимпийского комитета организации переводились крупные суммы денег, которые не фигурируют ни в каких отчётностях. В своём фильме Зеппельт использовал признания врача сборной Молдавии и бронзовой призёрки Олимпиады-2012 Раттикан Гульнои из Таиланда, на камеру рассказавшей о своём опыте употребления допинга.

Реакция на сенсационные разоблачения была не такой бурной, как это обычно происходит, когда заходит речь о российском спорте. В IWF все обвинения отвергли, в МОК попросили показать документы для внутреннего расследования, а во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) объявили о начале проверки на основе изложенных в фильме Зеппельта фактов.

Дисквалификации в лыжах и исчезновение Лекавалье

Допинговый скандал, грянувший в прошлом году на чемпионате мира по лыжным видам спорта, дошёл до реальных наказаний. Казахстанец Алексей Полторанин, дважды выигрывавший бронзу на первенстве планеты, и эстонцы Андреас Веэрпалу и Карел Таммъярв получили четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, а именно за кровяной допинг и соучастие. Также на рассмотрении Международной федерации лыжных видов спорта остаются дела двукратного олимпийского чемпиона Андруса Веэрпалу и Арго Кярпа, они также временно отстранены.

Проблемы с допингом не обошли стороной и фигурное катание. Болельщики давно обратили внимание на то, что француженка Лорин Лекавелье с сентября не выступала ни на каких соревнованиях и не попала в сборную на чемпионат Европы.

По данным СМИ, допинг-проба Лекавалье дала положительный результат на кокаин. Подробностей пока нет, но точно известно, что фигуристке грозит до четырёх лет дисквалификации, если будет доказано, что она употребляла наркотик прямо перед соревнованиями.

Пауза МОК

У российских спортсменов остаётся шанс выступить под своим флагом на Олимпийских играх в Токио. МОК не будет рассматривать возможность отстранения сборной России, пока решение исполкома WADA от 9 декабря прошлого года о введении санкций не вступит в силу. А произойдёт это теперь только после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Российского антидопингового агентства.

«Мы будем ждать вердикта CAS, прежде чем заниматься этим вопросом», — заявил Reuters представитель МОК Марк Адамс.

Пока что WADA не подало в CAS документы, касающиеся апелляции. Когда это будет сделано, стороны займутся назначением арбитров, а затем уйдёт несколько месяцев на рассмотрение дела по существу. К тому времени, когда в отношении российских спортсменов будет поставлена точка, Олимпиада в Токио вполне может быть в самом разгаре.