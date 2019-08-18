Невезение «Манчестер Сити», град голов в Вильярреале и пять удалений во Франции: события субботы в европейском футболе

«Манчестер Сити» в рамках второго тура АПЛ не сумел обыграть «Тоттенхэм», хотя нанёс 30 ударов по воротам соперника. При этом лондонцам для ничьей хватило трёх. В испанской Примере «Вильярреал» и «Гранада» забили на двоих восемь мячей. А в чемпионате Франции судьи суммарно показали игрокам пять красных карточек. RT рассказывает о главных событиях субботы в европейском футболе.

Невероятная реализация «Тоттенхэма» и упущенные моменты «Манчестер Сити»

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» очков практически не терял и в итоге стал чемпионом Англии, а в новом допустил осечку уже во втором туре, сыграв в ничью — 2:2. Однако командой, сумевшей остановить горожан, стал действующий финалист Лиги чемпионов «Тоттенхэм».

Сам по себе матч получился достаточно ярким и результативным. Подопечным Хосепа Гвардиолы удалось выйти вперёд в середине первого тайма благодаря точному удару головой в исполнении Рахима Стерлинга. Однако гости отыгрались уже спустя три минуты — Эрик Ламела из-за пределов штрафной красиво пробил в дальний угол. Тем не менее на перерыв «Манчестер» всё же ушёл, лидируя в счёте, так как отличиться удалось Серхио Агуэро.

Но во втором тайме Маурисио Почеттино произвёл результативную замену. Не успел герой прошлогоднего полуфинального противостояния в Лиге чемпионов с «Аяксом» Лукас Моура выйти на поле, как первым же касанием головой замкнул подачу от угловой отметки.

Больше забитых мячей не было, хотя действующий чемпион владел подавляющим преимуществом и имел множество моментов. В добавленное арбитром время Габриэль Жезус поразил таки ворота Уго Льориса, но мяч был отменён после просмотра VAR, поскольку до этого была игра рукой со стороны защитника «горожан».

Красноречивый факт: хозяева за игру нанесли 30 ударов, тогда как «Тоттенхэм» — только три и два — в створ, но оба невероятным образом оказались результативными.

Таким образом, «Манчестер Сити» впервые за пять матчей не сумел обыграть «Тоттенхэм» в АПЛ. К тому же прервалась девятиматчевая домашняя победная серия команды в чемпионате.

Грубейшая ошибка вратаря «Ливерпуля» и очередной гол Мане

Осечкой действующего чемпиона воспользовался «Ливерпуль», лишь несколько дней назад выигравший Суперкубок УЕФА. Однако болельщикам команды в матче со скромным «Саутгемптоном» пришлось понервничать. Для начала, не было понятно, сумеет ли выйти на поле резервный вратарь Адриан, которому в Турции нанёс травму голеностопа выскочивший на газон фанат.

В результате испанец всё же смог сыграть, но отметился грубейшей ошибкой. В концовке матча он умудрился вынести мяч прямо в Дэнни Ингса, от которого снаряд закатился в сетку. К счастью для Юргена Клоппа, его подопечные к тому моменту уже вели 2:0 благодаря голам Садио Мане и Роберто Фирмино.

К слову, Адриан едва не организовал похожий гол в свои ворота ещё в первом тайме, но тогда мяч отскочил от соперника мимо створа.

Хет-трик 29-летнего финна

Не менее заметным событием игрового дня АПЛ стал хет-трик Теему Пукки. Форвард отличился трижды и помог вернувшемуся в Премьер-лигу «Норвичу» обыграть «Ньюкасл» — 3:1 — и одержать первую победу в сезоне. При этом в прошлом туре финн сумел поразить ворота «Ливерпуля», хотя его команда и потерпела крупное поражение.

Для форварда этот хет-трик стал пятым в карьере и первым в ведущих европейских чемпионатах. Мало того, высокая результативность позволила Пукки возглавить гонку бомбардиров АПЛ после двух туров наряду со Стерлингом. На один точный удар от них отстаёт Эшли Барнс из «Бёрнли».

Первое удаление Модрича за 16 лет

В испанской Примере «Реал», в отличие от «Барселоны», начал сезон с победы. Королевский клуб на выезде не оставил шансов «Сельте» — 3:1. Уже на 12-й минуте счёт открыл один из главных старожилов команды — проводящий десятый сезон в Мадриде Карим Бензема. Данный гол стал для него 149-м в Примере.

Единственной ложкой дёгтя для «сливочных» стало удаление, которое вначале второго тайма получил Лука Модрич. Хорват на фланге ударил по ногам оппонента, и судья поначалу обошёлся предупреждением, но после просмотра повтора решил, что действующий обладатель «Золотого мяча» совершил преднамеренную грубость.

Примечательно, что данное прямое удаление стало для Модрича первым за 16 лет карьеры. До этого он удалялся в 2014-м в матче за Суперкубок Испании с «Атлетико», получив две жёлтых карточки.

Впрочем, произошедшее не повлияло на «Реал», и в оставшееся время мадридцы в меньшинстве добили соперника. Сначала Тони Кроос нанёс потрясающий удар в ближнюю девятку из-за пределов штрафной, а затем Лукас Васкес замкнул прострел всё того же Бензема. Единственное, что удалось «Сельте» — забить мяч престижа уже в добавленное время.

Восемь голов на двоих и спасение на 99-й минуте

Не менее интересными получились и другие матчи тура в Испании. Например, бывшая команда Дениса Черышева «Вильярреал» разошлась миром с «Гранадой», а на двоих соперники забили восемь мячей — 4:4.

Причём в первом тайме оппоненты лишь обменялись голами с пенальти, зато после перерыва их по-настоящему прорвало. Не успел начаться второй тайм, как «Вильярреал» снова вышел вперёд, однако гости быстро отыгрались благодаря автоголу.

Затем хозяева забили два мяча подряд и, казалось, обеспечили себе победу, но скромная «Гранада» не спешила сдаваться и в концовке успела уйти от поражения, забив два мяча в течение шести минут.

Примечательно, что спастись гостям помог бывший футболист «Вильярреала» Роберто Сольдадо. Этот гол помог ему установить необычное достижение — он стал первым футболистом в истории Примеры, забившим 20 мячей в ворота своих бывших команд.

А в матче нынешней команды Черышева «Валенсии» и «Реала Сосьедад» болельщики стали свидетелями невероятной концовки. «Летучие мыши» открыли счёт в начале второго тайма, а к основному времени матча судья добавил сразу восемь минут.

В результате на третьей из них хозяева заработали пенальти, причём это удалось сделать вышедшему незадолго до того на замену Черышеву. Денис отобрал мяч у защитника в чужой штрафной и вынудил его нарушить правила. Но автор первого гола Кевин Гамейро с одиннадцатиметровой отметки пробил совсем неточно.

Но и это был ещё не конец. Уже на 99-й минуте игрок «Валенсии» сыграл рукой, находясь в стенке, и судья также указал на «точку». Микель Оярсбаль, в отличие от оппонента, свой шанс не упустил и уверенно пробил по центру — 1:1.

38 ударов во Фрайбурге и пять голов «Боруссии»

В Германии дортмундская «Боруссия» начала сезон с крупной победы над «Аугсбургом» — 5:1. При этом жёлто-чёрные умудрились пропустить уже на первой минуте, но ответили на гол соперника пятью своими. Дубль оформил Пако Алькасер, по мячу забили Джейдон Санчо, Марко Ройс и Юлиан Брандт.

Весьма захватывающей получилась и игра во Фрайбурге, где местная одноимённая команда принимала «Майнц». На табло долгое время держались нули, несмотря на то, что команды часто били по воротам друг друга и нанесли в общей сложности 38 ударов.

Но в голы они конвертировались лишь в самой концовке, причём удача улыбнулась хозяевам, которые огорчили оппонента трижды за семь минут — 3:0.

Разгром для Головина

А вот для Александра Головина стартовый матч в чемпионате Франции сложился неудачно. Игру первого тура с «Лионом» он пропускал из-за дисквалификации, но был готов помочь «Монако» в поединке с «Метцем». Однако в результате монегаски и с россиянином в составе потерпели второе поражение подряд — 3:0.

Причём, как и в предыдущем туре, команда осталась в меньшинстве уже по ходу первого тайма. Неделю назад прямую красную карточку получил Радамель Фалькао, а на этот раз — защитник Рубен Агилар.

Игровой день во Франции оказался богат на удаления. Только в одном матче между «Нимом» и «Ниццей» судья показал три красные карточки, ещё одну рефери предъявил в Амьене.

Но «Метц» открыл счёт ещё в равных составах. На десятой минуте другой игрок обороны «Монако» Камиль Глик нарушил правила в своей штрафной, и Хабиб Диалло реализовал пенальти. А после перерыва сенегалец оформил дубль и забил третий мяч в первых двух турах. Поставил же точку Рено Коад.

Таким образом, монегаски продемонстрировали ужасающий старт: в двух матчах они пропустили шесть мячей, не забили ни одного, зато заработали два удаления.