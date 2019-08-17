«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

В матче второго тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» на своём поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» — 2:2.

Забитыми мячами в составе «горожан» отметились нападающие Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро. У лондонского коллектива отличились полузащитники Эрик Ламела и Лукас Моура.

Набрав по четыре очка, «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» делят третью строчку турнирной таблицы английского чемпионата ещё с несколькими командами — «Брайтоном», «Борнмутом» и «Эвертоном».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.