«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу
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Забитыми мячами в составе «горожан» отметились нападающие Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро. У лондонского коллектива отличились полузащитники Эрик Ламела и Лукас Моура.
Набрав по четыре очка, «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» делят третью строчку турнирной таблицы английского чемпионата ещё с несколькими командами — «Брайтоном», «Борнмутом» и «Эвертоном».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.