«Ливерпуль» одержал вторую победу подряд в чемпионате Англии по футболу, обыграв «Саутгемптон»

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В матче второго тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» на выезде обыграл «Саутгемптон» со счётом 2:1.
«Ливерпуль» одержал вторую победу подряд в чемпионате Англии по футболу, обыграв «Саутгемптон»
  • © Shaun Boggust, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающие Садио Мане и Роберто Фирмино. У проигравших отличился форвард Дэнни Ингз, права на которого «Саутгемптон» приобрёл у «красных» в летнее межсезонье.

Эта победа стала для подопечных Юргена Клоппа второй подряд в поединках английского чемпионата. Кроме того, в минувшую среду, 14 августа, «Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, сломив сопротивление соотечественников из «Челси».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» одержал победу над «Бёрнли» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.

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