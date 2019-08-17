«Ливерпуль» одержал вторую победу подряд в чемпионате Англии по футболу, обыграв «Саутгемптон»
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Забитыми мячами в составе победителей отметились нападающие Садио Мане и Роберто Фирмино. У проигравших отличился форвард Дэнни Ингз, права на которого «Саутгемптон» приобрёл у «красных» в летнее межсезонье.
Эта победа стала для подопечных Юргена Клоппа второй подряд в поединках английского чемпионата. Кроме того, в минувшую среду, 14 августа, «Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, сломив сопротивление соотечественников из «Челси».
Ранее сообщалось, что «Арсенал» одержал победу над «Бёрнли» в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.