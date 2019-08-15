«Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА
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120 минут основного и дополнительного времени завершились со счётом 2:2 — в составе «Ливерпуля» голевым дублем отметился нападающий Садио Мане, а за «Челси» забивали форвард Оливье Жиру и полузащитник Жоржиньо.
Судьба трофея определялась в серии послематчевых пенальти, в которой удачливее оказались подопечные Юргена Клоппа: досадный промах совершил нападающий «Челси» Тэмми Абрахам, удар которого парировал голкипер «Ливерпуля» Адриан.
«Ливепуль» стал обладателем Суперкубка УЕФА четвёртый раз в истории клуба. Ранее «красные» завоёвывали данный трофей в 1977, 2001 и 2005 годах.
Ранее сообщалось, что футболист «Челси» Жоржиньо играет в футболке с опечаткой в матче за Суперкубок УЕФА.