«Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА

В матче за Суперкубок УЕФА, который состоялся в турецком Стамбуле, английский «Ливерпуль» одержал победу над соотечественниками из «Челси» и стал обладателем престижного трофея.

120 минут основного и дополнительного времени завершились со счётом 2:2 — в составе «Ливерпуля» голевым дублем отметился нападающий Садио Мане, а за «Челси» забивали форвард Оливье Жиру и полузащитник Жоржиньо.

Судьба трофея определялась в серии послематчевых пенальти, в которой удачливее оказались подопечные Юргена Клоппа: досадный промах совершил нападающий «Челси» Тэмми Абрахам, удар которого парировал голкипер «Ливерпуля» Адриан.

«Ливепуль» стал обладателем Суперкубка УЕФА четвёртый раз в истории клуба. Ранее «красные» завоёвывали данный трофей в 1977, 2001 и 2005 годах.

Ранее сообщалось, что футболист «Челси» Жоржиньо играет в футболке с опечаткой в матче за Суперкубок УЕФА.