«Монако» потерпел разгромное поражение от «Метца» в чемпионате Франции, Головин сыграл 90 минут
- Капитан «Монако» Камил Глик / © Panoramic/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Голевым дублем в составе победителей отметился форвард Хабибу Диалло. Ещё один мяч себе в актив записал полузащитник Рено Коад.
С 34-й минуты встречи монегаски играли в меньшинстве — при счёте 1:0 в пользу «Метца» с поля был удалён защитник Рубен Агилар.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе своей команды и отыграл все 90 минут, но результативными действиями не отметился.
Потерпев второе поражение подряд в чемпионате Франции по футболу, подопечные Леонарду Жардима занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице, которую с максимально возможными шестью баллами в активе возглавляет «Лион».
Ранее сообщалось, что Головин мог перейти в английский клуб «Лестер».