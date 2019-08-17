«Монако» потерпел разгромное поражение от «Метца» в чемпионате Франции, Головин сыграл 90 минут

Короткая ссылка
В матче второго тура чемпионата Франции по футболу «Монако» на выезде уступил «Метцу» со счётом 0:3.
«Монако» потерпел разгромное поражение от «Метца» в чемпионате Франции, Головин сыграл 90 минут
  • Капитан «Монако» Камил Глик / © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Голевым дублем в составе победителей отметился форвард Хабибу Диалло. Ещё один мяч себе в актив записал полузащитник Рено Коад.

С 34-й минуты встречи монегаски играли в меньшинстве — при счёте 1:0 в пользу «Метца» с поля был удалён защитник Рубен Агилар.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе своей команды и отыграл все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

Потерпев второе поражение подряд в чемпионате Франции по футболу, подопечные Леонарду Жардима занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице, которую с максимально возможными шестью баллами в активе возглавляет «Лион».

Ранее сообщалось, что Головин мог перейти в английский клуб «Лестер».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить