«Монако» потерпел разгромное поражение от «Метца» в чемпионате Франции, Головин сыграл 90 минут

В матче второго тура чемпионата Франции по футболу «Монако» на выезде уступил «Метцу» со счётом 0:3.

Голевым дублем в составе победителей отметился форвард Хабибу Диалло. Ещё один мяч себе в актив записал полузащитник Рено Коад.

С 34-й минуты встречи монегаски играли в меньшинстве — при счёте 1:0 в пользу «Метца» с поля был удалён защитник Рубен Агилар.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе своей команды и отыграл все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

Потерпев второе поражение подряд в чемпионате Франции по футболу, подопечные Леонарду Жардима занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице, которую с максимально возможными шестью баллами в активе возглавляет «Лион».

Ранее сообщалось, что Головин мог перейти в английский клуб «Лестер».