Экс-тренер «Лестера» заявил, что Головин мог перейти в английский клуб

Бывший главный тренер «Лестера» Клод Пюэль рассказал, что полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин мог перейти в «Лестер».

«Я долго следил за Головиным, когда был главным тренером «Лестера». Видел в нём очень интересного игрока, действительно хотел его подписать. Ещё до того, как он перешёл в «Монако», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

По словам тренера, он хотел заполучить Головина, но после чемпионата мира 2018 года у хавбека появилось множество предложений от топ-клубов, и игрок выбрал «Монако».

Головин перешёл в «Монако» в прошлом году из ЦСКА.

Ранее «Монако» без Головина потерпел разгромное поражение от «Лиона» на старте Лиги 1.