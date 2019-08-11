Экс-тренер «Лестера» заявил, что Головин мог перейти в английский клуб
- © Panoramic/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Я долго следил за Головиным, когда был главным тренером «Лестера». Видел в нём очень интересного игрока, действительно хотел его подписать. Ещё до того, как он перешёл в «Монако», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».
По словам тренера, он хотел заполучить Головина, но после чемпионата мира 2018 года у хавбека появилось множество предложений от топ-клубов, и игрок выбрал «Монако».
Головин перешёл в «Монако» в прошлом году из ЦСКА.
Ранее «Монако» без Головина потерпел разгромное поражение от «Лиона» на старте Лиги 1.