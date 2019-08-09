«Монако» без Головина потерпел разгромное поражение от «Лиона» на старте Лиги 1

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«Монако» на своём поле крупно проиграл «Лиону» в матче первого тура французской футбольной Лиги 1.

Встреча прошла в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей. 

«Лион» вышел вперёд в дебюте игры благодаря голу Муссы Дембеле. В середине первого тайма Мемфис Депай увеличил преимущество семикратных чемпионов Франции. Окончательный же счёт установил Лука Тусар на 80-й минуте.

На 30-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Сеска Фабрегаса.

Российский хавбек монегасков Александр Головин в этом матче участия не принимал.

Ранее Головин поделился ожиданиями от своего второго сезона в «Монако».

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