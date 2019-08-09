«Монако» без Головина потерпел разгромное поражение от «Лиона» на старте Лиги 1
Встреча прошла в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
«Лион» вышел вперёд в дебюте игры благодаря голу Муссы Дембеле. В середине первого тайма Мемфис Депай увеличил преимущество семикратных чемпионов Франции. Окончательный же счёт установил Лука Тусар на 80-й минуте.
На 30-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Сеска Фабрегаса.
Российский хавбек монегасков Александр Головин в этом матче участия не принимал.
Ранее Головин поделился ожиданиями от своего второго сезона в «Монако».