Головин поделился ожиданиями от своего второго сезона в «Монако»

Полузащитник клуба французской Лиги 1 «Монако» Александр Головин поделился ожиданиями от сезона-2019/20.

«Если взять все наши товарищеские игры, проведённые в межсезонье, то по ощущениям мы выглядим лучше. В первую очередь я это чувствую по себе, но и команда как-то увереннее стала себя вести после столь тяжёлого сезона. Поэтому я думаю, что в новом сезоне для нас всё будет гораздо лучше», — приводит слова Головина ТАСС.

Он отметил, что руководство клуба пока не озвучивало задачи на предстоящий сезон.

«Все понимают, что «Монако» должен нацеливаться на максимальные задачи. Но конкретики от руководства ещё не было», — добавил российский хавбек.

По итогам сезона-2018/19 клуб занял 17-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее Головин заявил, что один из футболистов «Монако» может перейти в клуб РПЛ.