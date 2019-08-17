Модрич впервые в карьере был удалён с поля в матче чемпионата Испании по футболу

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Красная карточка, полученная в матче с «Сельтой», стала первой в карьере хорватского полузащитника «Реала» Луки Модрича в поединках чемпионата Испании по футболу.
Модрич впервые в карьере был удалён с поля в матче чемпионата Испании по футболу
  • © Andrea Staccioli/Insidefoto
  • globallookpress.com

Об этом сообщается в Twitter сервиса Opta Sports.

Отмечается, что это удаление стало для Модрича вторым в составе «Реала», цвета которого действующий обладатель «Золотого мяча» защищает с 2012 года. До этого хорват получил красную карточку в поединке за Суперкубок Испании с «Атлетико» в августе 2014-го.

Ранее сообщалось, что «Реал» в меньшинстве одержал победу над «Сельтой» в матче чемпионата Испании по футболу.

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