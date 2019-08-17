«Реал» в меньшинстве победил «Сельту» в матче чемпионата Испании по футболу

В матче первого тура чемпионата Испании по футболу «Реал» на выезде обыграл «Сельту» со счётом 3:1.

Забитыми мячами в составе победителей отметились форварды Карим Бензема и Лукас Васкес, а также полузащитник Тони Кроос.

Встречу футболисты «Реала» заканчивали в меньшинстве — на 56-й минуте при счёте 1:0 в пользу мадридского коллектива с поля был удалён полузащитник Лука Модрич, получивший прямую красную карточку.

Ранее сообщалось, что «Барселона» проиграла «Атлетику» в матче открытия чемпионата Испании по футболу.