«Барселона» проиграла «Атлетику» в первом матче сезона-2019/20 Примеры

Каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Атлетика» в матче первого тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая в Бильбао на «Сан Мамес», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Атлетику» принёс гол 38-летнего Арица Адуриса, вышедшего на замену на 87-й минуте и забившего ударом в падении через себя на 88-й.

Во втором туре «Барселона» на своём поле сыграет с «Бетисом», а «Атлетик» на выезде проведёт встречу с «Хетафе».

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» подтвердили переход Фелипе Коутиньо в «Баварию».