«Барселона» проиграла «Атлетику» в первом матче сезона-2019/20 Примеры
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Встреча, прошедшая в Бильбао на «Сан Мамес», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Атлетику» принёс гол 38-летнего Арица Адуриса, вышедшего на замену на 87-й минуте и забившего ударом в падении через себя на 88-й.
Во втором туре «Барселона» на своём поле сыграет с «Бетисом», а «Атлетик» на выезде проведёт встречу с «Хетафе».
Ранее сообщалось, что в «Барселоне» подтвердили переход Фелипе Коутиньо в «Баварию».