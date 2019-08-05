«Во сне остановилось сердце»: что известно о смерти 21-летней экс-футболистки молодёжной сборной России Березиной

Экс-футболистка «Чертаново» и молодёжной сборной России Анастасия Березина скончалась во сне в результате остановки сердца. Об этом сообщает пресс-служба футбольной школы команды. Главный тренер «Чертаново» Сергей Лаврентьев рассказал, что Березина завершила профессиональную карьеру более двух лет назад, и отметил, что на тот момент серьёзных проблем со здоровьем у неё не было. По его словам, девушка была перспективным игроком.

В ночь с 3 на 4 августа в возрасте 21 года скончалась бывшая футболистка юниорской и молодёжной сборных России Анастасия Березина.

Изначально о трагедии сообщил неофициальный профиль женского футбольного клуба «Чертаново», за который полузащитник выступала до 2017 года.

«В нашей семье огромное горе. В ночь с 3 на 4 августа не стало Анастасии Березиной. Больше половины своей жизни она отдала «Чертаново», отыграв в нём 11 лет, пройдя все ступени — от начальной школы до стартового состава главной команды, и каждый день делала всё возможное, чтобы клуб становился сильнее и побеждали. Настя неоднократно выигрывала чемпионаты страны, выступала в финале Кубка, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, защищала цвета национального флага, выступая за юниорскую и молодёжную сборные России», — говорится в заявлении.

Кроме того, в социальных сетях появилась видеозапись последнего гола Березиной за «Чертаново», а также был объявлен сбор денежных средств для её родственников.

Позднее данную информацию подтвердила пресс-служба спортивной школы московской команды.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что в ночь с 3 на 4 августа на 22-м году жизни во сне остановилось сердце воспитанницы футбольной школы «Чертаново» Анастасии Березиной. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — сообщили представители пресс-службы на странице в социальных сетях.

Березина действительно посвятила свою карьеру «Чертаново», в настоящий момент выступающему в высшем дивизионе чемпионата России. В юном возрасте она попала в школу команды, где её первым тренером стала Наталья Титкова. В апреле 2017 года дебютировала в основном составе столичного коллектива.

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В общей сложности она провела шесть матчей в первенстве страны. Её главным достижением стало участие в Кубке России 2017 года, в котором «Чертаново» дошло до финала, однако уступило столичному ЦСКА.

Перспективную спортсменку заметили и в сборной России. В составе юниорской команды Березина дебютировала в 2012 году, в молодёжной — в 2013 году. На международном уровне она провела 22 матча, в которых забила девять мячей. При этом в квалификации чемпионата Европы во встречах с Белоруссией и Македонией ей удалось оформить дубли.

Два года назад футболистка неожиданно для многих ушла из спорта. По словам главного тренера «Чертаново» Сергея Лаврентьева, Березина никому не сообщила о причинах своего решения.

«Она прошла нашу школу. Потом попала в главную команду, но затем приняла решение закончить со спортом. Могла вырасти в хорошего игрока, привлекалась в различные сборные. Сказала, что у неё своя дорога, своя личная жизнь. На этом наше сотрудничество закончилось. Это женский футбол, порой такое бывает. Чем это было вызвано, мы не копались и не разбирались. Пожали друг другу руки, поблагодарили за работу и всё», — рассказал специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Он подчеркнул, что в бытность футболисткой «Чертаново», Березина проходила медицинские обследования, которые не выявляли у неё проблем со здоровьем.

«Мы два раза в год проходим медицинские обследования. Серьёзных нарушений не выявлялось, она была допущена до занятий футболом. Что произошло сейчас, не знаю», — признался Лаврентьев.

Бывшие коллеги футболистки выразили соболезнования в связи со случившимся в социальных сетях. По словам Лаврентьева, полузащитница не имела проблем с товарищами по команде и со всеми умела найти общий язык.

«Она была общительной, адекватной девушкой. Не скажу, что душой компании, но и замкнутой не была. Спокойно общалась с девчонками, нормально жила в коллективе», — добавил тренер.

В начале июля стало известно о гибели игрока женской сборной Швейцарии и бернского «Янг Бойз» Флорианы Исмаили. Девушка утонула в итальянском озере Комо во время отдыха с друзьями. Вместе с подругой она арендовала надувную лодку, а затем решила искупаться. Прыгнув в воду, спортсменка не смогла самостоятельно выбраться на поверхность и пропала. Спустя несколько дней её тело было обнаружено при помощи специальных роботов. В результате судебно-медицинской экспертизы было установлено, что причиной смерти стало острое удушье.