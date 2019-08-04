В социальных сетях сообщили о смерти 21-летней российской футболистки Березиной
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Об этом сообщается на неофициальной странице клуба в социальной сети Instagram.
Отмечается, что причиной смерти спортсменки стала остановка сердца.
Березина была воспитанницей клуба «Чертаново» и провела в его системе в общей сложности 11 лет, пройдя путь от детско-юношеской школы до игрока основного состава команды. Она становилась чемпионкой России и привлекалась к выступлениям за молодёжные сборные страны различных возрастов.
Ранее сообщалось, что российский альпинист Василий Дроздов погиб в Таджикистане.