Российский альпинист Василий Дроздов погиб в Таджикистане

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Член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Василий Дроздов погиб во время восхождения в горах Таджикистана.
Российский альпинист Василий Дроздов погиб в Таджикистане
  • © pixabay.com

Об этом сообщает Агентство по спорту Архангельской области.

«Обладатель почётного звания «Снежный барс» Василий Дроздов трагически погиб на восхождении в горах Таджикистана», — говорится в заявлении.

Уточняется, что он погиб 29 июля при восхождении на Бодхона по маршруту Житенева 6А из-за обвала участка рельефа.

Тело Дроздова было доставлено в Душанбе. В настоящий момент ведётся оформление документов, необходимых для организации перевозки тела альпиниста на родину.

Ранее на Камчатке при восхождении на вулкан Камень погиб японский альпинист.

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