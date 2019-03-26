«Черчесов не сломался под натиском мнений»: Игнатьев о микроклимате в сборной, воспитании молодёжи и становлении Дзюбы

Станислав Черчесов привил футболистам сборной России правильное отношение к делу. Об этом в интервью RT заявил экс-наставник национальной команды Борис Игнатьев. Он отметил, что добравшийся до четвертьфинала домашнего ЧМ коллега выстроил правильную работу с молодёжью и научил подопечных не терять концентрацию как после побед, так и после поражений. Специалист также объяснил, за счёт чего преобразился Артём Дзюба, и призвал продолжать верить в игроков.

«Черчесов собрал оптимальный состав»

— Сборная России провела стартовые матчи отборочного турнира к Евро-2020. Какое впечатление произвела на вас команда во встречах с Бельгией и Казахтаном?

— Скажем так, она смотрится стабильно. Хорошо нам знакома, приятна для восприятия и с точки зрения имён грамотно сбалансирована. Если бы меня спросили, кого в этой сборной не хватает, то я бы ответа не нашёл. Пожалуй Черчесов и в этот раз собрал действительно оптимальный состав.

— Заметили, как меняется собственное позиционирование команды? Российская сборная взяла пример с японцев и теперь убирается за собой в раздевалках, тепло благодарит соперников за приём. Хорошая инициатива?

— Это как минимум говорит о высоком уровне интеллекта тех людей, которые этой командой руководят. Вряд ли футболисты самостоятельно вызвались убираться после игры, так что очевидно это идея тренерского штаба. Вообще это здорово, говорит о воспитании и подчёркивает интеллигентность команды. Помогать тем, у кого ты в гостях — верное решение.

Коллеги из Казахстана, спасибо большое за тёплый прием и профессиональную организацию матча. Удачи вам в отборочных матчах! 💪 pic.twitter.com/TT6sMzz5zc — Сборная России (@TeamRussia) 24 марта 2019 г.

— Отношение к сборной удалось изменить? Или тень прошлых неудач всё ещё преследует новую сборную?

— Скажем так: её любят, но далеко не все. Критические стрелы всё равно летят в сторону команды. Хотя моё мнение всегда таково, что сборную надо поддерживать несмотря ни на что. Она как родина — одна и на всю жизнь. Хотя отчасти ракурс взглядов на команду в целом всё же поменялся. Это заслуга и самих ребят, и некое наследие мундиаля. В стране по отношению к футболу пропало чувство безнадёги.

— А заслуга Черчесова в новом имидже и восприятии есть? Ведь главный тренер всегда позиционирует себя единым целым с игроками, активно использует определение «мы», просит журналистов не употреблять слово «проблема»…

— Конечно, косвенно или прямо, но всё, что связано с положительной динамикой сборной — заслуга главного тренера. И совсем неважно каким образом он всё это делает. То ли сам подметает и убирает раздевалки после игр, то ли нанимает кого-то для этого, а может одним взглядом даёт понять игрокам, что надо навести порядок после себя…

В народе есть отличная пословица: «Каков поп, таков и приход» — Черчесов не поп, он тренер, но также учитывает все нюансы и будучи большим футболистом знает, что без коллективного духа не будет и результата.

— Игроки, которые приезжают в сборную впервые сразу же отмечают комфортный климат…

— Сборная, как и любая другая команда — храм, попадая в который надо учитывать его устои. Это же не аморфная организация, тут всё чётко и выверено до каждой мелочи. В нынешней сборной всё выстроено серьёзно и со знанием дела.

— А что самое главное в этой структуре, построенной при Черчесове?

— То, что сборная очень устойчива и несмотря на поражения и победы не забывает о главном. О том, что она лицо страны, что защищает её честь, что за ней миллионы болельщиков.

«Выдавать максимум надо здесь и сейчас»

— Как думаете, тренер изначально ставил микроклимат во главу всего? Ведь, к примеру, футболистов, чьи имена болельщики чаще видят в сводках светской хроники — в сборной давно нет.

— А вот такие темы я не сторонник развивать. Зачем? Есть у нас талантливый Саша Кокорин, как ни крути обойма сборной, и что с ним произошло? Футболисты разные, и сборная не их семья… Знаете, мне кажется, что сейчас нужно говорить о другом. О том, что наша команда вступила в новый турнир и эта история совсем не похожа на то, что было перед ЧМ.

— Что вы имеете ввиду?

— Черчесов, скажем так, тренер выводящий. Как в гимнастике, когда спортсмена готовят в регионе, а на соревнование его привозит и настраивает наставник сборной. Тоже самое сейчас и со сборной. Это не та команда, которую он планомерно и долго готовил к мундиалю. Тогда было много времени, а результат в контрольных матчах был не столь важен. Теперь всё иначе: выдавать максимум надо здесь и сейчас. Но, зная твёрдую руку Станислава, уверен, он сможет ментально перестроить игроков.

— Многие отмечают, что Черчесов выстроил правильную работу с молодёжью в национальной команде. Сначала он присматривается, затем даёт понять, что попасть в сборную при правильном отношении может любой, а затем постепенно подводит игроков к составу. Вам близок такой стиль общения?

— Конечно, так и должен работать тренерский штаб. А ещё мне очень нравится, что в отличие от своих предшественников, Черчесов, Ромашенко и Стауче всегда смотрят на футболистов своими глазами. Они посещают матчи, прилетают на клубные сборы, дают кандидатам в сборную понять, что в них заинтересованы предметно. Появление тренеров национальной команды на любой игре — придаёт дополнительных сил и эмоций всем игрокам.

«Дзюбе стоит постоянно говорить тренерам сборной «спасибо» за ЧМ»

— А выдержка Черчесова в отношении молодёжи? Вспомните, как долго вызов в сборную не получал лучший бомбардир РПЛ Фёдор Чалов.

— Это работа. Она может не совпадать с амбициями игроков и болельщиков. Да, Чалова буквально требовали поставить в команду, но у Черчесова было своё видение ситуации и он не сломался под натиском общественного мнения. Опираясь на свой опыт работы в сборной страны, скажу следующее: он в тот момент всё сделал правильно. Плод созрел ровно тогда, когда было нужно. Чалов мог попасть в команду раньше, провалить дебют и навсегда потерять веру в себя. Если бы тренеры поторопились, то могли психологически сломать игрока.

Фёдор Чалов – о матче с Казахстаном и поздравлениях с дебютом за сборную. Это и правда только начало! Чего бы вы пожелали нашему молодому форварду в дальнейшем?🙂

⠀#ЕВРО2020#КазахстанРоссия#KAZRUS#ВместеМыКомандаpic.twitter.com/3u5xVnrZfY — Сборная России (@TeamRussia) 25 марта 2019 г.

— Давайте поговорим про лидеров. Артём Дзюба меняется на глазах. Из человека, выкладывавшего в сеть задевающие многих фото после вылета сборной с Кубка конфедераций, он вырос в капитана сборной. Тоже заслуга главного тренера?

— С Артёмом сошлось воедино много факторов. Мне кажется, что в первую очередь он просто повзрослел. Да, за ЧМ Дзюбе стоит постоянно говорить тренерам сборной «спасибо», но работа над собой и своим восприятием мира — заслуга самого парня. Его полюбила страна, но это плата за его ответственное отношение к делу. Да, возможно, какая-то доля заслуги Станислава в этом есть, но ведь есть ещё Фёдор Смолов, который тоже был рядом с тренером. С ним пока не получается. Так что нет такого, что попадёшь к Черчесову и станешь великим.

— А если говорить о потенциале команды и о том, на что она способна. Развитие продолжится или сейчас эта команда на своём пике?

— Знаете, при всём уважении она пока ничего сверхъественного не совершила. Обыграли тех, кого были обязаны обыгрывать. А мы всё говорим, вы пишите… И в итоге своими шапкозакидательскими настроениями мы ребят просто сломаем. Они должны смотреть на себя в зеркало и понимать, что всё ещё обычные люди, мы же всё пытаемся это зеркало у них отнять. Конечно, Черчесов делает очень много, потенциал у сборной ещё есть, но давайте запасёмся терпением, не будем впадать в крайности и просто продолжим верить в ребят и их наставника.