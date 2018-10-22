Победа Райкконена, упущенный титул Хэмилтона, взлёт Ферстаппена: итоги Гран-при США в «Формуле-1»

В Остине состоялся 18-й этап чемпионата мира в классе «Формула-1» — Гран-при США. Хотя у Льюиса Хэмилтона была возможность досрочно стать победителем в общем зачёте, он ею не воспользовался. Пилот команды «Мерседес» занял третье место, пропустив вперёд Кими Райкконена и отыгравшего 16 мест Макса Ферстаппена. У ставшего четвёртым Себастьяна Феттеля ещё остаются шансы на чемпионство.

Первый день

Гран-при США мог оказаться последним, в котором интрига в борьбе за чемпионство ещё жила. В шести из семи последних гонок Льюис Хэмилтон финишировал выше Себастьяна Феттеля, и теперь сценарий для завоевания британцем титула стал вполне выполнимым. В Остине ему было достаточно заработать на восемь очков больше, чем его главный соперник из «Феррари». Тогда три оставшихся Гран-при превратятся в пустую формальность.

Более удобного места, чтобы наконец-то оформить чемпионство, для Хэмилтона было не придумать. Он выиграл пять из шести последних Гран-при США, лишь раз уступив Феттелю ещё в далёком 2013 году. Формально у Хэмилтона целых шесть побед на американской земле, но первый его успех был датирован 2007 годом, когда гонка проходила в Индианаполисе.

Но в пятничных свободных практиках всем пилотам пришлось знакомиться с трассой. На автодром обрушился дождь, не знавший конца и края. Гонщики не сильно возмущались — ожидалось, что такая же погода будет и в квалификации, так что тренировки проходили в условиях, приближённых к боевым.

На дождевой резине пилотам «Феррари» не удавалось выжать максимум из своих болидов — в первой свободной сессии они уступили не только «Мерседесам», но и «Ред Булл», хотя как раз итальянская команда больше остальных проехала кругов. Феттель так торопился, что однажды нарушил режим красных флагов и был наказан потерей трёх мест на стартовой решётке. Хэмилтон возглавил протокол с невероятным отрывом в 1,3 секунды от напарника Валттери Боттаса. Больше между кем-либо таких разрывов не было.

К вечерней сессии осадки только усилились, и начать её пришлось с выезда автомобиля безопасности. Многим пилотам уже не хотелось выезжать на трассу и тратить дождевые шины — они могли пригодиться в квалификации. В итоге четверо гонщиков даже не выехали из боксов, а большинство проехало не больше десяти кругов. Хэмилтон привычно занял первое место, а рядом с ним оказался Брэндон Хартли — для пилота «Торо Россо» второе место в тренировке может считаться лучшим достижением за карьеру.

No surprise about P1, but as for the rest...



Watch the best of the action from a rain-hit second practice at the #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/XXDGomiAOe — Formula 1 (@F1) 19 октября 2018 г.

Сергей Сироткин неоднократно в прошлом повторял, что его болид будет ехать быстрее под дождём. Этот постулат подтвердился — утром пятницы россиянин показал 15-е время. Вечером пилот «Уильямс» занял такую же строчку, но теперь она была последней, так как не все пилоты показали зачётное время.

Второй день

Генеральная репетиция в субботу проходила уже при сухой погоде — прогнозы синоптиков оказались ошибочными. Гонщики плотно поработали с настройками на быстрой трассе, и теперь главным конкурентам «Мерседес» удалось заявить о себе. Себастьян Феттель и Кими Райкконен показал два лучших времени. Правда, отрывы от Хэмилтона были мизерными — всего 0,027 и 0,073 секунды.

Феттель выходил на квалификацию с мыслью о том, что ему необходимо было занимать только первое место — нельзя было из-за штрафа оказаться слишком далеко от Хэмилтона. При этом немец не мог не понимать, что его попытки всё равно будут тщетны, так как догонять на старте в Остине слишком сложно, и только запретная поул-позиция могла бы помочь ему удачно выступить в гонке.

В итоге лидер «Феррари» показал в квалификации второй результат и всё-таки уступил Хэмилтону. Это значило, что Феттель отправлялся на пятую позицию стартовой решётки, пропуская вперёд напарника Кими Райкконена, Валттери Боттаса и Даниэля Риккардо. В первых рядах поля не хватало только одного пилота. Макс Ферстаппен ещё в первой сессии повредил подвеску о поребрик. Хотя пилот «Ред Булл» прошёл в следующий раунд, больше на трассу он не выезжал. Позднее выяснилось, что голландцу потребовалось заменить коробку передач, так что стартовать ему приходилось с 18-го места.

Ферстаппен мог расположиться к Хэмилтону ближе, чем два пилота «Торо Россо», который не повезло ещё больше. Брэндону Хартли и Пьеру Гасли требовалось замены элементов мотора, так что их штраф был ещё серьёзнее. Неудачи соперников очень помогли Сергей Сироткину. Он получил 14-й стартовый номер.

Гонка

Кими Райкконен был единственным в группе лидеров, выбравших для старта самые мягкие шины UltraSoft. С учётом того, что чётные позиции решётки расположены слева, и как раз налево нужно было повернуть в первом повороте, у финна был отличный шанс вырваться на первое место. План пилота «Феррари» сработал — он сразу же обошёл Хэмилтона, сделал максимум от себя возможного для напарника.

Но Феттель таким подарком не воспользовался. На первом круге он повёл борьбу с Риккардо и даже смог пройти его, но тут же между ними произошёл контакт, в результате чего пилота «Феррари» развернуло. Пропустив почти весь пелотон, немец продолжил гонку, но теперь его шансы настичь Хэмилтона оказались минимальными. Британец мог не обращать внимания на красный болид перед собой — чемпионский титул был у него почти в кармане.

LAP 1/56



VETTEL SPINS! 😱



He tussles with Ricciardo, but makes contact with the Red Bull and drops to P15 #USGP 🇺🇸 #F1pic.twitter.com/OS7Dhl4rJ6 — Formula 1 (@F1) 21 октября 2018 г.

Феттель хотя бы мог наслаждаться гонкой дальше, а Фернандо Алонсо и Ромен Грожан сошли на первом круге из-за столкновений с менее опытными пилотами. Рано завершился уикенд и для Риккардо. Его болид потерял мощность, и австралиец просто покинул машину и ушёл с трассы. В пятый раз в десяти последних гонках пилот «Ред Булл» не доехал до финиша.

⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 9/56) ⚠️



RICCIARDO IS OUT!



The Aussie was running P4, but it's his fifth retirement in ten races 😭#USGP 🇺🇸 #F1pic.twitter.com/6kVsKAGu5A — Formula 1 (@F1) 21 октября 2018 г.

Сход Риккардо спровоцировал первый пит-стоп, которым воспользовался Сергей Сироткин — россиянин к тому времени закрепился на 13-м месте и надеялся доехать гонку без лишней остановки. Шансов на очки было мало, но всё-таки больше, чем в предыдущих гонках, когда пилот «Уильямс» не вылезал с последних мест.

Вскоре команду заехать в боксы получил и Хэмилтон — команда хотела, чтобы его тактика отличалась от той, что выбрал Райкконен. Британец вернулся на трассу третьим, и вскоре его пропустил вперёд верный напарник Боттас. Спустя несколько кругов Хэмилтон поравнялся с Райкконеном и мог даже обойти в зоне DRS, но финн не дрогнул и создал небольшой отрыв на отживших своё шинах. Рано или поздно пилоту «Феррари» всё-таки надо было совершить пит-стоп, и после смены покрышек уже он проигрывал 17 секунд.

LAP 20/56



Hamilton can almost reach out and touch Raikkonen



The lead is slashed to less than half a second 😅#USGP 🇺🇸 #F1pic.twitter.com/REVHOF4ozC — Formula 1 (@F1) 21 октября 2018 г.

Но у Хэмилтона шины уже стали слегка изнашиваться, а у Райкконена они были свежи. Перед лидером чемпионата возникла нерадужная перспектива заехать на второй пит-стоп. Это уже сделал Сироткин, явно переоценивший возможности своей машины. В итоге ему суждено было занять только 15-е место.

Хэмилтон стал уступать Райкконену по секунде за круг, и новый пит-стоп стал жизненно необходим. Финский гонщик вернулся на первое место, вслед за ним из хвоста пелотона поднялся Макс Ферстаппен, а дальше шли два «Мерседеса» и Феттель. Так как немец уже вряд ли бы опустился ниже пятого места, Хэмилтону нужно было становиться вторым, чтобы не откладывать чемпионство. Пройти Боттаса снова не составило труда, но впереди ещё оставался Ферстаппен.

На последних кругах лидирующая тройка шла чуть ли не паровозиком — в некоторые моменты разрывы между пилотами составляли меньше секунды. Хэмилтон предпринял попытку атаковать Ферстаппена, но голландец долго сопротивлялся, и в итоге пилот «Мерседес» сам соскочил на обочину и серьёзно отстал. К тому времени Феттель, опасаясь худшего для себя развития событий, сумел обойти Боттаса. Какие бы неудачи не преследовали пилота «Феррари», спасти интригу в чемпионате ему всё-таки удалось — Хэмилтон теоретически ещё может уступить ему титул лучшего гонщика сезона.

LAP 54/56



Hamilton chases Verstappen, but understeers wide!



He goes off track and drops back #USGP 🇺🇸 #F1pic.twitter.com/fjESAphQEn — Formula 1 (@F1) 21 октября 2018 г.

Другой гонщик «Скудерии» тоже был рад итогам гонки. Кими Райкконен не побеждал с Гран-при Австралии 2013 года — на протяжении 113 гонок он не имел возможности увидеть первым клетчатый флаг. Наконец 39-летний ветеран автоспорта поднялся на первое место.