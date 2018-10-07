Победа Хэмилтона, разворот Феттеля и 16-е место Сироткина: итоги Гран-при Японии в «Формуле-1»

Льюис Хэмилтон одержал победу на 17-м этапе «Формулы-1» — Гран-при Японии. Он стал практически недосягаемым для остальных пилотов в зачёте чемпионата мира. Себастьян Феттель — единственный конкурент гонщика «Мерседеса» — провёл неудачный уикенд и довольствовался шестым местом. Российский пилот Сергей Сироткин приехал к финишу 16-м.

Первый день

Гран-при Японии является непростым испытанием для пилотов «Формулы-1», когда гонка проходит на трассе «Судзука». Первоначально она была спроектирована для проведения тестов машин «Хонды», и поэтому по сути является цепью разноплановых поворотов, а не автодромом для проведения гонок на высоких скоростях. Трасса даже пересекается сама с собой, образуя «восьмёрку», что является уникальным для «Формулы-1» явлением.

Погода тоже заметно влияет на проведение одного из последних этапов сезона. В Судзуке очень широкий диапазон температур, и без дождя не обходится практически ни один Гран-при Японии. Здесь не раз ломались судьбы тех, кто уже видел себя чемпионом мира. Так что любой пилот, рассчитывающий именно здесь отпраздновать итоговую победу, фактическую или уже официальную, должен быть предельно осторожен.

Льюис Хэмилтон после трёх побед подряд увеличил отрыв от Себастьяна Феттеля до 50 очков. Пилот «Мерседеса» может уже не выигрывать ни одну из следующих пяти гонок: британцу достаточно приходить к финишу вторым — и всё равно он останется недосягаем. Но тогда ему придётся ждать титула до последнего Гран-при Абу-Даби, а любому спортсмену приятнее решить главную задачу на сезон как можно скорее.

«Мерседес», побеждавший на всех Гран-при Японии в эпоху турбодвигателей, обозначил своё преимущество уже в пятничных свободных заездах. В пасмурную погоду Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас каждый раз оказывались быстрее всех остальных пилотов. Утром отрыв финского гонщика от третьего места был 0,2 секунды, а вечером — уже в два раза больше. Между напарниками же просвет составлял почти полсекунды. При этом нельзя сказать, что Хэмилтон провёл утреннюю сессию спокойно. Ему пришлось понервничать, когда между пилотами «Мерседеса» неожиданно затормозил Пьер Гасли, и лидер чемпионата свернул с трассы.

That. Was. CLOSE! 😱



Hamilton encounters a slow Gasly on the racing line, narrowly avoiding him



The incident will be investigated after the session#JapaneseGP 🇯🇵 #F1pic.twitter.com/PzcGu5622t — Formula 1 (@F1) 5 октября 2018 г.

Всю пятницу за звание второго фаворита квалификации боролись «Феррари» и «Ред Булл». Большого преимущества одной команды над другой не было. Утром Даниэль Риккардо был быстрее Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля. Вечером австралиец показал шестой результат, но его напарник Макс Ферстаппен обошёл финского пилота «Скудерии».

Второй день

Облака в японском небе были предвестниками непростых климатических условий в субботу. В Судзуке поднялся сильный ветер, но пилоты опасались не его, а дождя. Пока он не начался, гонщики старались выполнить как можно больше работы во время третьей сессии свободных заездов. Льюис Хэмилтон немного опоздал, и когда упали первые капли, он уже не успел показать высокий результат, в отличие от конкурентов. После того как ему пришлось экстренно затормозить, лидер чемпионата мира уже не испытывал судьбу.

Дождь прекратился до конца тренировки, и тогда Хэмилтон всё-таки смог подкрепить свои намерения выиграть квалификацию. Правда, отрыв от Феттеля уже был совсем незначительным — чуть больше 0,1 секунды. Разогнать машину ещё быстрее не получилось из-за аварии Нико Хюлькенберга — сессию решено было закончить раньше времени. С учётом того, что осадки могли вернуться, борьба за поул-позицию должна была стать непредсказуемой.

Первый сегмент квалификации прошёл на сухой трассе. Хэмилтон показал лучшее время уже в первой попытке. Феттель проиграл больше, чем на последней тренировке, и в погоне за соперником один раз потерял управление на повороте без последствий для себя. Чего нельзя было сказать о Маркусе Эрикссоне. Пилот «Заубер» разбил машину после вылета с трассы, и заезды пришлось ненадолго прервать. Вместе с Хюлькенбергом, Сергеем Сироткиным, Фернандо Алонсо и Стоффелем Вандорном он закончил выступления после первой части.

Вторая сессия прошла без Даниэля Риккардо. У него вновь возникли проблемы с двигателем. Австралийцу наверняка хотелось бы раскритиковать мотор «Рено», как это постоянно делает его напарник Макс Ферстаппен, но скоро пилот «Ред Булл» будет выступать за французскую команду. Хотя Риккардо есть за что предъявлять претензии. В пяти из семи последних гонок он стартовал из-за пределов первой десятки — немыслимый провал для такого сильного пилота.

When things don't go your way, and it's not down to you, it's hard to take 💔



It means SO much to these guys



But you can be sure @danielricciardo will give it everything on Sunday 💪#JapaneseGP 🇯🇵 #F1pic.twitter.com/Xqsot6iHab — Formula 1 (@F1) 6 октября 2018 г.

Четырьмя пилотами, повторившими участь австралийца, стали Шарль Леклер, Кевин Магнуссен, Карлос Сайнс и Лэнс Стролл. Под конец второго сегмента полил дождь, и поэтому на вторую попытку отважились немногие. А вот в финальной стадии уже надо было рисковать. Фаворитам было тяжело удержаться на мокрой трассе — в сторону съезжали и Валттери Боттас, и Кими Райкконен, и Себастьян Феттель.

Ошибка немца была особенно обидной: он остался на девятом месте, когда становилось ясно, что лучших условий уже не будет. Хэмилтону же повезло возглавить протокол в самом начале сессии. В итоге он выиграл поул-позицию в 80-й раз за карьеру, а напарник Боттас составил ему компанию в первом ряду стартовой решётки. Сразу за «Мерседесами» оказались Макс Ферстаппен и Кими Райкконен. Феттелю нужно было выдать невероятный старт, чтобы подобраться к Хэмилтону и навязать ему борьбу.

Гонка

Лидер «Феррари» частично справился со своей задачей. Он легко прошёл двух пилотов «Торо Россо» и Ромена Грожана. Забраться на четвёртое место оказалось ещё более простым делом — Ферстаппен и Райкконен отчаянно толкались друг с другом, голландец даже получил пятисекундный штраф за то, что выдавил соперника с трассы. Пилот «Ред Булл» остался на третьем месте, но теперь его стал преследовать Феттель. Что до «Мерседесов», то они на старте гонки не испытали никакого прессинга и принялись отрываться от пелотона.

Но долго пребывать в свободном полёте немецкой команде не пришлось. Кевин Магнуссен проколол шину в борьбе с Шарлем Леклером и оставил после себя слишком много обломков. На трассу выехал автомобиль безопасности. После рестарта Феттель предпринял попытку атаковать Ферстаппена и потерпел крах. Гонщики столкнулись и разлетелись в разные стороны. Голландец смог вернуться в гонку и даже остался на третьем месте, а Феттель развернуло слишком сильно, и он оказался на последнем месте. С каждой следующей машиной, проносившейся мимо, таял его титул чемпиона мира.

LAP 8/53



VERSTAPPEN AND VETTEL COLLIDE 😱



Vettel went for a lunge at Spoon, but there was no room - he drops to P19 👀#JapaneseGP 🇯🇵 #F1pic.twitter.com/hYNMSvrC3R — Formula 1 (@F1) 7 октября 2018 г.

Главным действующим лицом середины гонки был Даниэль Риккардо. Австралиец поднялся с 15-го места на пятое — в этом сезоне ему не привыкать совершать такие скачки. После серии пит-стопов пилот «Ред Булл» даже смог пройти Райкконена, и эта гонка обещала стать одной из самых удачных для австрийской команды в этом сезоне.

Феттель тоже не сидел долго в хвосте. Получив в своё распоряжение шины Soft, более мягкие, чем у конкурентов, он отыграл десять позиций за семь кругов. В конце концов он поднялся на шестое место, которое непривычно долго за собой удерживал Грожан. Дальше Феттелю было некуда идти — отставание от Райкконена было слишком большим, и командная тактика в данной ситуации выглядела бы ещё более нелепо, чем у «Мерседеса» в Гран-при России.

На последних кругах возродилась интрига в борьбе за второе место. Ферстаппен стал резко сокращать отставание от Боттаса, который потерял много времени на одном из торможений. Отставание между ними сокращалось до 0,8 секунды, но ближе пилот «Ред Булл» так и не подобрался. Не желая терять место на подиуме, Ферстаппен сбавил обороты и спокойно доехал до финиша, где уже праздновал очередной триумф «Мерседес».

Льюис Хэмилтон одержал 71-ю победу. Он был лидером на каждом круге гонки, что считается особым достижением для пилота. Отрыв от Феттеля в зачёте чемпионата мира возрос до 67 очков, так что уже на следующем Гран-при США британец сможет выиграть пятый титул. Хэмилтону достаточно финишировать в первой пятёрке, если при этом Феттель отстанет на несколько позиций.

Для Сергея Сироткина первый Гран-при Японии закончился безуспешно. На старте он пропустил вперёд Маркуса Эрикссона и Фернандо Алонсо, который по итогам гонки стал вторым в истории «Формулы-1» по количеству пройденных кругов после Михаэля Шумахера. Авария Магнуссена помогла россиянину отыграть одно место. В тот момент он зашёл на пит-стоп за шинами Medium, чтобы доехать в них до финиша, но «Уильямс» допустил просчёт с тактикой. Сироткину пришлось ещё раз возвращаться в боксы. В итоге он обогнал только напарника Лэнса Стролла и занял 16-е место, но остался доволен таким результатом.