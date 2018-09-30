Договорная победа: Хэмилтон выиграл Гран-при России благодаря уступке напарника, Сироткин — 18-й

Победителем Гран-при России в третий раз стал Льюис Хэмилтон. Он выиграл гонку благодаря тому, что напарник по «Мерседесу» Валттери Боттас пропустил его вперёд по приказу команды. Преимущество Хэмилтона перед Себастьяном Феттелем в чемпионате мира увеличилось до 50 очков. Сергей Сироткин финишировал на домашней трассе на 18-м месте.

За три часа до старта гонки Гран-при России в Сочи было пасмурно. Тогда в Олимпийском парке даже начинал накрапывать мелкий дождь. А во время второй гонки «Формулы-2» дождь был уже довольно серьёзный, и молодым пилотам пришлось менять шины.

Но ещё до финиша гонки трасса просохла. Вроде бы погода должна была улучшиться — вероятность осадков составляла менее 20%. Однако облака не спешили рассеиваться, а температура трассы оставляла желать лучшего.

Больше всего такой расклад устраивал команду «Уильямс». Перед гонкой Сергей Сироткин рассказал, что для его машины любая нештатная ситуация будет идти в плюс, так как риск — это единственный козырь команды.

Порадовались холодной трассе и те пилоты из середины пелотона, которые в ничего не значащем втором сегменте квалификации использовали шины HyperSoft. Они обязаны были стартовать в гонке на этом же комплекте резины, который в Сочи изнашивался чересчур сильно. Накануне производитель покрышек Pirelli предсказывал, что оптимальной будет стратегия с одним пит-стопом и без использования HyperSoft, но теперь этот прогноз можно было оспорить. Борьба между теми, кто выбрал самый нестабильный состав, и теми, кто предпочёл более надёжные, но медленные UltraSoft, должна была стать одной из ключевых на Гран-при России.

Ещё одна интрига гонки была связана с пилотами команды «Ред Булл». Они показывали неплохие результаты в свободных практиках, сражаясь на равных с «Феррари». Но замена моторов отогнала их на предпоследний ряд стартовой решётки. Макс Ферстаппен, которому 30 сентября исполнился 21 год, и Даниэль Риккардо по-прежнему рассчитывали на попадание хотя бы в первую шестёрку, а для этого им необходимо было преодолеть плотный трафик впереди по трассе, на которой обгоны достаточно редки. Под угрозой была и 13-я позиция Сергея Сироткина, с которой он мог стартовать в гонке.

Себастьян Феттель ничего не смог противопоставить «Мерседесу» в квалификации, однако тот факт, что поул-позиция досталась не его сопернику по чемпионату мира Льюису Хэмилтону, а Валттери Боттасу, должен был обнадёжить немецкого пилота. Удачный старт и постоянное сдерживание Хэмилтона позволили бы Феттелю отыграть 40-очковое отставание в общем зачёте. В прошлом году Боттас за счёт удачного старта смог выиграть гонку, так почему бы то же самое не сделать пилоту «Феррари»?

Едва погасли огни светофоров, как Феттель предпринял попытку атаковать Хэмилтона. Он поравнялся с пилотом «Мерседеса», но занимал неудачную траекторию для обгона и был вынужден вернуться за антикрыло соперника. Вся первая пятёрка сохранила свои позиции. Сразу за ней возмутителем спокойствия стал Шарль Леклер. Будущий пилот «Феррари» взобрался на шестую позицию, а затем на широком третьем повороте обошёл Кевина Магнуссена, что раньше казалось невозможным в этой части трассы.

Ферстаппен, как и ожидалось, начал идти на обгон, но с такой скоростью, с которой никто и предсказать не мог. Всего за три круга он отыграл десять позиций, а там и путь к шестому месту был открыт. На восьмом круге он легко обошёл и Леклера. А ведь голландец стартовал на самых жёстких шинах Soft, но именно эта резина была быстрейшей после дождя. Другой пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо не был быстр на старте, и поэтому ему долго не удавалось попасть в первую десятку.

Сергей Сироткин пропустил на старте не только двух пилотов команды «Ред Булл», но и напарника Лэнса Стролла. Вплоть до серии пит-стопов гонщики «Уильямса» шли плотно друг к другу, но после замены резины россиянин отстал на 18 секунд, а впереди оказался ещё и Стоффель Вандорн из «Макларена». Сироткин осел на 18-м месте, ставшем последним после ранних сходов Пьера Гасли и Брендона Хартли из «Торо Россо».

Пилоты, стартовавшие на HyperSoft, тоже рано свернули в боксы, а лидеры, выбравшие UltraSoft, продолжали ехать довольно плотной группой. Валттери Боттас первым из них надел Soft, на котором можно было доехать до финиша. Его примеру последовал Себастьян Феттель, а потом и Льюис Хэмилтон, оказавшийся вдруг за немецким пилотом. Но вместо того чтобы ругаться с командой, не рассчитавшей время, он предпринял попытку атаковать. Феттель оборонялся так, что едва не отправил соперника в бетонную стену, но пилот «Мерседеса» всё-таки вырвался вперёд на 15-м круге.

LAP 15/53: Hamilton sneaks past Vettel to regain his position behind Bottas



TOP 5

RAI (yet to pit)

VER (yet to pit)

BOT

HAM

VET#RussianGP 🇷🇺 #F1pic.twitter.com/JwEqvMyPYH — Formula 1 (@F1) 30 сентября 2018 г.

После пит-стопа Кими Райкконена во главе гонки встал Макс Ферстаппен. В свой день рождения он отыграл 18 позиций со старта! Он выигрывал полторы секунды у Боттаса, но главным соперником был Хэмилтон. На 25-м круге «Мерседес» приказал своим пилотам поменяться, и финн послушно пропустил вперёд лидера чемпионата мира. Ферстаппен продолжал проходить круги быстрее Хэмилтона, но преимущество не превышало трёх секунд, так что спокойно зайти на пит-стоп у голландца не получалось.

В немецкой конюшне объяснили командную тактику образовавшимся пузырьком в свежих шинах Хэмилтона, отчего борьба с Феттелем становилась слишком рискованной. Немецкий пилот как раз был готов атаковать и показал лучший круг в гонке.

На 36-м круге в боксы свернул Нико Хюлькенберг — один из трёх (наряду с Ферстаппеном и Риккардом) пилотов, продолжавших ездить на шинах Soft. Правила требовали от пилотов «Ред Булл» посетить боксы хотя бы один раз. Для австралийца проблем с этим не было — он шёл шестым с огромным преимуществом перед Леклером и мог даже немного отдохнуть во время остановки. А вот Ферстаппен расставаться с лидерством не желал, тем более что никто не обещал ему даже второго или третьего места после смены шин.

LAP 37/53: Max is eking out all he can from those soft tyres 💪



He's still P1 #RussianGP 🇷🇺 #F1pic.twitter.com/FNRhPYjKZL — Formula 1 (@F1) 30 сентября 2018 г.

За десять кругов до финиша лидера «Ред Булл» всё-таки позвали в боксы, когда Риккардо на UltraSoft установил лучший круг. Ферстаппен вернулся на трассу пятым в 14 секундах от Кими Райкконена. Хэмилтон возглавил гонку, имея 1,7 секунды преимущества перед Боттасом и в два раза больше — перед Феттелем. На радостях от скорой победы британец переписал на себя достижение Риккардо.

На предпоследнем круге Боттас задал вопрос команде, может ли он вернуться на первое место снова, ведь Феттель уже не угрожал Хэмилтону. Но финн получил отказ. Четырёхкратный чемпион мира в третий раз выиграл Гран-при России и занят 70-ю позицию. Его преимущество перед финишировавшим третьим Феттелем в общем зачёте достигло 50 очков. Впереди ещё пять Гран-при, но помешать Хэмилтону выиграть новый титул будет крайне сложно.

Сергей Сироткин закончил гонку 18-м. На последних километрах он был очень близок к Карлосу Сайнсу и Стоффелю Вандорну, но единственный обгон в заключительной части гонки совершили его соперники. Сироткин финишировал на том же месте, на котором должен был стартовать.