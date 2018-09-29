«Меня потрясло внимание болельщиков»: Сергей Сироткин о первых итогах Гран-при России, домашней трассе и борьбе за очки

Борьба за очки на Гран-при России будет возможна при удачном старте и правильно выбранной тактике. Об этом заявил пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин. После пятничных свободных практик, в которых российский гонщик занял 18-е и 19-е места, он рассказал, насколько ему удобна трасса в Сочи, как на подготовку к заездам повлияли болельщики и чем закончился конфликт с другим пилотом «Формулы-1» Серхио Пересом.

— Какие ставите цели на этот Гран-при России?

— Наши надежды и цели намного выше реальных позиций, за которые будем бороться. Сегодня в принципе всё было неплохо. Потенциал для прогресса есть. Всё зависит от того, как будем его использовать и какая завтра будет погода. Наша цель — выйти во второй сегмент квалификации и быть в той позиции, в которой при хорошем старте и хорошей тактике будет шанс зацепиться за очки. На такой трассе многое зависит от погоды и выбранной резины. Для нас могут быть как хорошие, так и плохие сюрпризы.

— Ждать ли прогресса в субботу?

— Сегодня были хорошие тренировки, мы собрали много информации, особенно довольны тем, что показали на длинных сериях кругов. Понятно, что в плане результатов всё выглядит не слишком здорово, но если посмотреть, как мы близки к 12-14-м местам, то мы не должны расстраиваться. Завтра важно правильно использовать полученную информацию. Пока трудно загадывать, но всё выглядит не так плохо. Наша задача — пройти во второй сегмент квалификации и удачно стартовать. Тогда окажемся в борьбе за очки. Из этого можно собрать неплохую гонку в итоге.

— Чем объясняется отставание в свободных практиках?

— На самом деле, отставание было ровно таким, какое следовало ожидать. Ничего необычного не случилось. Даже по многим параметрам темп был выше, чем рассчитывали, что не может не радовать. Но впереди ещё много работы. Насколько я знаю, завтра потеплеет, асфальт станет пожарче. К этому надо адаптироваться. Я бы не стал сейчас делать выводы.

— Удалось ли почувствовать прогресс в работе с машиной?

— У нас прогресс идёт постоянно. К сожалению, его совсем не видно со стороны. По сравнению с началом сезона, то, как едет машина сейчас, — это небо и земля. Но и другие команды не стоят на месте. У нас были глобальные проблемы, которые занимали больше времени для решения. Мы проделали много работы здесь и на базе команды и не отстали от других.

— Собранная информация помогает в последующих гонках или только в текущей?

— Конечно, она в первую очередь актуально для данной гонки, но можно кое-что извлечь и на будущее. Мы хотим улучшить машину здесь и сейчас, но всё равно полученные знания и опыт можно использовать потом.

— Почувствовали новые участки асфальта на трассе?

— А где это было? Видимо, не почувствовал, раз не знаю, где они.

Первый день окончен! Проехали большую дистанцию, но уже снова хочется за руль. Спасибо за вашу поддержку!

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The first day is over! We covered a lot of mileage today but i am already looking forward to be back driving again. Thanks for support!#RussianGP#SMPRacing#WeAreRacingpic.twitter.com/p7FcXk2XFw — Sirotkin Sergey (@sirotkin_sergey) 28 сентября 2018 г.

— Какая ожидается тактика на гонку? С одним пит-стопом?

— Трудно сказать. Ожидается, что в гонке будет теплее и больше солнца, чем сегодня. Сегодня было удобно охлаждать резину на длинной дистанции. Думаю, будет нормально, если большинство команд будут нацелены на один пит-стоп. Но мы находимся в той позиции, когда ничто не мешает рискнуть и попробовать альтернативные стратегии. Конечно, тактика с двумя пит-стопам гораздо медленнее. Но есть много факторов, которые могут повлиять на выбор. Если хорошо всё оптимизировать с трафиком, с синими флагами, то потери можно свести к минимуму. Может внести свои коррективы погода. Хотя стоит признать, что в Сочи очень медленный пит-лейн, и на нём теряется много времени. Безусловно, два пит-стопа — это не план «А». Но разумный выбор в пользу него имеет место быть.

— Сразу пятеро пилотов будут стартовать с последних рядов стартовой решётки. Удастся ли их сдерживать на трассе, где обгоны достаточно редки? Будете ли рисковать в связи с этим?

— Всё будет зависеть от текущей ситуации. Я в любом случае буду бороться за каждую позицию. Неважно, какой соперник сзади и какие у него цели. Всегда надо прикладывать риск, думая о том, оправдан он или нет. Пока риск не переходит за какие-то рамки, я буду бороться. Да, трасса не самая обгонная. Здесь стоит упираться и отстаивать свои позиции.

— Как вела себя сегодня резина HyperSoft?

— Безусловно, это более быстрая резина, круг на ней проходится быстрее. Но с ней труднее работать. Очень трудно попасть на ней на пик и потом там держаться. Потенциал у резины выше, но его надо уметь использовать. Мы пока не извлекли потенциальный максимум, но на сегодня этого достаточно.

— А остальные составы?

— Шины трудно заставить работать. Сегодня долго боролись с этим, как и другие команды. Одно дело выжать максимум ради одного круга в квалификации, другое — на гоночной дистанции. HyperSoft быстро изнашивается, но и у других составов рабочий диапазон достаточно узкий. Очень трудно или почти недостижимо всё время удерживаться на пике. Ради этого мы собирали информацию, это то, что мы можем оптимизировать завтра.

— Как вы можете охарактеризовать трассу?

— Она гораздо труднее, чем выглядит на бумаге. Я бы назвал её главной особенностью работу с резиной. Нужно извлекать из неё максимум не на одном каком-то участке, а на протяжении всего круга. Здесь много поворотов и мало расстояния между ними. Нужен такой баланс в машине, который бы подходил всем факторам трассы.

— Трасса в Сочи в принципе подходит машинам «Уильямс»?

— Есть моменты, в которых наши болиды выглядят неплохо. Всё упирается в баланс. Если разбить трассу на отдельные куски, то есть повороты, которые нам подходят. При этом между ними расстояние короткое, а сама трасса длинная. Поведение резины тоже сильно влияет на баланс машины. К сожалению, недостаток прижимной силы не помогает нам держать резину в том окне, в котором мы хотим. Это отражается на каждом следующем повороте.

— Чувствуется ли поддержка трибун в Сочи?

— Безусловно, чувствуется много внимания. Я понимал, что в эти дни его будет много, но всё равно был не готов. Большое спасибо всем, кто пришёл. У нас очень непростой сезон, поэтому поддержка значит очень многое. Понятное дело, что когда ты в машине и закрытом шлеме, то это никак не влияет, но в целом позитивная энергия от болельщиков помогает справиться с тяжёлым уикендом.

— Болельщики мучают с автографами?

— Вся работа с ними завершилась в среду и четверг. Столько внимания, сколько получил в эти дни, меня потрясло. Причём встречаются и такие болельщики, которые разбираются в автоспорте, поддерживают команду. В плане ответственности и давления общение со зрителями ничего не меняет. А в повседневной жизни такая поддержка помогает. В этот раз было много суматохи, оптимально подготовиться к уикенду в плане физической формы не удалось. Но позитивная энергия болельщиков всё компенсирует. Сложно сказать, насколько больше разных активностей было сейчас по сравнению с другими этапами. В четверг у меня было всего два 20-минутных перерыва. Подойти к заездам максимально расслабленным это не помогает, но поддержка фанатов всё компенсирует.

— А был такой этап, на котором, наоборот, внимания болельщиков было слишком мало и вам никто не мешал спокойно готовиться?

— Это «Формула-1», здесь такого не бывает вообще. Некоторые гонки были более спокойными благодаря тому, что мы удачно организовали расписание. Даже те мероприятия, которые были, наносили минимальный ущерб личному расписанию. На первых нескольких этапах были непонятно, как лучше всего строить распорядок дня, но потом нашли наилучший сценарий проведения каждого уикенда.

— Вы осуждали с Серхио Пересом ваше столкновение на Гран-при Сингапура?

— Мы говорили с гоночным директором «Формулы-1» Чарли Уайтингом. Он ещё раз подтвердил, что все мои действия были корректными. Больше никаких комментариев не было. Я убедился в своей правоте.