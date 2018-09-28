Осенняя погода, борьба за два титула и новый кумир зрителей: чем Гран-при России в Сочи будет отличаться от предыдущих

С 28 по 30 сентября в Сочи состоится 16-й этап чемпионата мира в классе «Формула-1» — Гран-при России. Столица зимней Олимпиады примет гонки в пятый раз. Нынешние соревнования будут отличаться капризами погоды, обострённой борьбой за титул чемпиона мира и Кубок конструкторов, наличием сразу двух гоночных серий поддержки, а также дебютом Сергея Сироткина на домашней трассе.

Переход на осеннее время

Если быть точным, с момента последнего Гран-при России прошёл не один год, а полтора. Сочинский этап «Формулы-1» в предыдущих двух сезонах удачно совпадал с майскими праздниками и началом периода отпусков, что благотворно сказывалось на посещаемости соревнований (впрочем, она ещё ни разу не вызывала опасений у организаторов).

В этом году Гран-при России сдвинулся к своей первоначальной дате — первые гонки на берегу Чёрного моря проходили в середине октября, а теперь пилоты будут состязаться в последний день сентября. Весной Сочи готовился к чемпионату мира по футболу, и «Формуле-1» пришлось это учитывать. Напомним, что в прошлом году ей в такой же ситуации удалось выиграть конкуренцию у Кубка конфедераций.

Сегодня о прошедшем мундиале в Сочи напоминают указатели, ведущие к стадиону «Фишт», и статуи Забиваки на пляже, с которым с удовольствием фотографируются отдыхающие. Но с приходом осени город всё-таки больше напоминает автогоночную столицу: рекламой «Формулы-1» украшены многочисленные билборды и автобусы, которые ведут к главной трибуне автодрома.

С точки зрения погоды, которая имеет большое значение для пилотов, Гран-при России стал более непредсказуемым. За два дня до гоночного уикенда в Сочи было пасмурно, с моря дул прохладный ветер, горы покрывал густой белый туман и даже городские пляжи были закрыты из-за шторма. Но уже в четверг в Сочи стало жарко. Как осторожно прогнозируют синоптики, до конца недели облака могут вновь закрыть небо над черноморским побережьем, не исключены осадки, однако днём погода должна быть солнечной.

Российский этап «Формулы-1» в Сочи в 2017 году

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Новый кумир болельщиков

Даниила Квята можно считать ровесником Гран-при России — бывший пилот «Торо Россо» и «Ред Булл» начинал карьеру в тот же год, когда в Сочи состоялась первая гонка, и принял участие во всех четырёх этапах. Сегодня пилот, давший имя одной из трибун автодрома, не соревнуется на трассах, но в следующем сезоне имеет все шансы вернуться за руль «Торо Россо».

С уходом Квята российские болельщики не остались без фаворита: теперь всё их внимание обращено к Сергею Сироткину. Гонщик «Уильямс» проведёт первый Гран-при России в качестве боевого пилота команды «Формулы-1», хотя он тоже ещё ни разу не пропускал гоночный уикенд в Сочи. Просто раньше Сироткин три раза был тест-пилотом в свободных практиках, а в 2015 году участвовал в гонках GP2.

Правда, дела у Сироткина идут не так хорошо, как это было у Квята даже в самый кризисный сезон 2017 года. 23-летний пилот пока набрал в свой зачёт всего одно чемпионское очко, и то не во время гонки, а уже после, когда финишировавший перед ним Ромен Грожан был дисквалифицирован на Гран-при Италии.

Чемпионские разборки возвращаются

Перенос Гран-при России на осень имел ещё одно последствие. В начале года борьба за титул чемпиона мира и Кубок конструкторов ещё не так актуальна — нельзя судить о шансах пилотов после четырёх-пяти этапов. Из-за этого российский Гран-при немного проигрывал последующим гонкам в интриге. Теперь же сезон входит в завершающую стадию, и одним пилотам нужно набирать очки, а другим обеспечивать себе место в команде на будущий год.

За первое место в личном зачёте борются Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель. Сейчас разрыв между ними — 40 очков. Для шести оставшихся гонок это совсем не показатель — всего из-за одного схода пилот «Мерседеса» может растерять больше половины своего преимущества. Хэмилтон не побеждал на последних двух сочинских этапах, а в прошлом году даже уступил две позиции Феттелю, начинавшему гонку с поул-позиции.

Как раз тогда немецкий пилот казался основным претендентом на то, чтобы прервать гегемонию «Мерседеса» в России, — в оба предварительных дня «Феррари» выглядела очень мощно. Но сразу после старта Феттель пропустил вперёд Валттери Боттаса и в итоге уступил ему 0,6 секунды.

Ещё более ожесточённая борьба идёт между «Мерседесом» и «Феррари» в Кубке конструкторов. Трофей, практически потерявший всякую важность в эпоху турбодвигателей, вновь становится востребованным. Две лучшие команды сезона разделяют всего 37 очков — ни о какой досрочной победе немецкого концерна, как это было во время двух других осенних Гран-при России, речь не идёт.

Шинное разнообразие

Трасса в Сочи не слишком требовательна к расходу резины. Затяжной третий поворот и связка в третьем секторе могут доставлять проблемы, но при хорошем пилотировании их можно избежать. Поэтому из года в год поставщик шин Pirelli предоставляет командам всё более быстрые комплекты резины.

В этот раз гонщики смогут обуть свои машины в Soft или в два самых мягких комплекта — UltraSoft и HyperSoft. Скорости в Сочи определённо вырастут, что пойдёт соревнованиям только на пользу. При этом по всем прогнозам оптимальной останется тактика с одним пит-стопом — даже самые требовательные шины будут долго прогреваться. Зато на российском этапе высока вероятность появления автомобиля безопасности, а значит, гонка будет весьма интересной.

Не Сироткиным единым

В этом году «Формула-1» получила великолепные гонки поддержки — главное событие уикенда будут предварять этапы «Формулы-2» и GP3. Обычно у зрителей есть «дополнительный» шанс полюбоваться заездами только одной гоночной серии, а сразу две — это роскошный подарок от организаторов.

При этом российские пилоты держатся на лидирующих позициях в обеих сериях. В «Формуле-2» выступает Артём Маркелов. Он одержал три победы в текущем сезоне, а на последнем этапе в Монце дважды занимал второе место. В турнирной таблице пилот «Русского времени» занимает четвёртое место и в Сочи постарается подняться в тройку.

А у Никиты Мазепина, выступающего в GP3, есть шанс и вовсе стать чемпионом. Отставание россиянина от Антонии Юбера в общем зачёте составляет 29 очков. В этой гонке поддержки остаются всего два этапа в Сочи и Абу-Даби, на которых при идеальном раскладе можно заработать 80 баллов. Поддержка 19-летнему пилоту, перед которым могут открыться двери в «Формулу-1», сейчас нужна как никогда.