Сироткин набрал первое очко в чемпионате «Формулы-1» благодаря дисквалификации соперника

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Российский гонщик команды «Формулы-1» «Уильямс» Сергей Сироткин поднялся на одну позицию в протоколе Гран-при Италии, где он показал 11-й результат.
Сироткин набрал первое очко в чемпионате «Формулы-1» благодаря дисквалификации соперника
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу чемпионата.

Отмечается, что это стало возможным благодаря дисквалификации пилота команды «Хаас» Ромена Грожана, финишировавшего шестым. По окончании гонки болид француза был изучен техническим делегатом Международной автомобильной федерации (FIA) и признан не соответствующим регламенту, из-за чего результат Грожана был аннулирован.

Таким образом Сироткин, дебютировавший в «Формуле-1» в нынешнем сезоне, оказался на десятой позиции и завоевал первое в карьере очко в чемпионате.

Ранее Сироткин прокомментировал своё выступление на Гран-при Италии.

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