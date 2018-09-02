Сироткин заявил, что ему удалось насладиться борьбой в гонке Гран-при Италии

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в гонке 14-го этапа «Формулы-1» Гран-при Италии.

«Это была хорошая гонка, но недостаточно хорошая. У нас был темп для финиша в очках, но, к сожалению, как мы видели, моя машина была самой невезучей в плане синих флагов и мест на трассе, где мне их показывали», — приводит слова Сироткина пресс-служба «Уильямса».

Он отметил, что из-за необходимости пропускать лидеров на круг потерял много времени.

«Но я наслаждался борьбой, и мне нравились ощущения от машины. Она позволила мне участвовать в хорошей борьбе, и я действительно наслаждался этим», — добавил россиянин.

Сироткин, стартовавший с 12-го места, смог завершить гонку 11-м, что является его лучшим результатом в «Формуле-1». Россиянин является единственным пилотом в пелотоне, которому ещё не удалось завоевать ни одного очка.

Ранее сообщалось, что Себастьян Феттель обвинил Льюиса Хэмилтона в столкновении на первом круге Гран-при Италии.