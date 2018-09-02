Феттель обвинил Хэмилтона в столкновении на первом круге Гран-при Италии
- Reuters
«Он не оставил мне места, а мне не оставалось ничего другого, кроме как столкнуться с ним. Я пытался вырулить оттуда, но не смог. К сожалению, развернуло именно меня, в чём даже была какая-то ирония», — приводит слова Феттеля Motorsport.
Vettel 💥 Hamilton— Formula 1 (@F1) 2 сентября 2018 г.
Discuss... #ItalianGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/XFAMIaNyEh
Инцидент произошёл на первом круге в шикане «Роджиа». В результате столкновения немца развернуло, и он откатился в конец пелотона, но в итоге смог отыграться и финишировал четвёртым. Хэмилтон, в свою очередь, одержал победу на Гран-при и смог увеличить своё преимущество над Феттелем в личном зачёте до 30 очков за семь этапов до конца сезона.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при Италии.