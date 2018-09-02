Феттель обвинил Хэмилтона в столкновении на первом круге Гран-при Италии

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что британский гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон виновен в столкновении между ними на первом круге гонки 14-го этапа «Формулы-1» Гран-при Италии.

«Он не оставил мне места, а мне не оставалось ничего другого, кроме как столкнуться с ним. Я пытался вырулить оттуда, но не смог. К сожалению, развернуло именно меня, в чём даже была какая-то ирония», — приводит слова Феттеля Motorsport.

Инцидент произошёл на первом круге в шикане «Роджиа». В результате столкновения немца развернуло, и он откатился в конец пелотона, но в итоге смог отыграться и финишировал четвёртым. Хэмилтон, в свою очередь, одержал победу на Гран-при и смог увеличить своё преимущество над Феттелем в личном зачёте до 30 очков за семь этапов до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл Гран-при Италии.