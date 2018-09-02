Хэмилтон выиграл Гран-при Италии, Сироткин — 11-й

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Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 14-го этапа «Формулы-1» Гран-при Италии.
Хэмилтон выиграл Гран-при Италии, Сироткин — 11-й
  • Reuters

Следом за ним финишную черту пересёк финский пилот «Феррари» Кими Райкконен, стартовавший первым. Тройку замкнул финн Валттери Боттас из «Мерседес».

Стартовавший вторым немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель финишировал четвёртым.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе гонки 11-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл — 10-й.

В личном зачёте Хэмилтон смог укрепить своё лидерство — 256 очков. Феттель теперь отстаёт от британца на 30 баллов (226 очков). Тройку замыкает Райкконен — 164 очка.

Ранее сообщалось, что в «Мерседесе» предложили разрешить командам «Формулы-1» выставлять третий болид — для молодых пилотов.

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