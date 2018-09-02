В «Мерседесе» предложили разрешить командам «Формулы-1» выставлять третий болид — для молодых пилотов

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф высказал мнение о способах решения проблемы с трудоустройством молодых пилотов в «Формуле-1».

«У меня есть простое решение. Дайте нам третью машину. Обязательное условие — чтобы за её рулём не более двух сезонов выступал молодой гонщик. Расходы будут не гигантскими, зато стартовая решётка укомплектуется, а когда юниоры начнут сражаться с лидерами и удивлять нас — это будет фантастическое шоу!» — приводит слова Вольффа Motorsport.

Он отметил, что команды сейчас не могут позволить себе рисковать, предоставляя место основного пилота молодым гонщикам, поскольку это может крайне негативно отразиться на результатах в Кубке конструкторов, что, в свою очередь, повлияет на доходы по итогам сезона.

Ранее сообщалось, что Эстебан Окон намекнул, кто заменит его в «Форс Индии» в 2019 году.