Победа Хэмилтона и авария Переса с последствиями для Сироткина: итоги Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре

Британец Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Сингапура и увеличил свой отрыв от Себастьяна Феттеля в зачёте «Формулы-1» до 40 очков. Немецкий пилот выбрал ошибочную тактику и занял третье место вслед за голландцем Максом Ферстаппеном. Самым противоречивым эпизодом гонки стала авария, в которой мексиканский гонщик Серхио Перес сбил своего напарника, француза Эстебана Окона, а последствия их столкновения негативно сказались на представляющем Россию Сергее Сироткине.

Трансферные новости

Команды «Формулы-1» не ждут глубокой осени, чтобы определиться с составом на будущий сезон. Едва ли не перед каждой гонкой та или иная конюшня сообщает о подписании контракта с пилотами, а накануне Гран-при Сингапура состоялось сразу три перехода.

«Феррари» после неудачного этапа у себя на родине объявила о прекращении сотрудничества с Кими Райкконеном. 38-летний пилот провёл в «Скудерии» пять лет, но так и не одержал ни одной победы. Итальянская команда поддержала заданный конкурентами тренд на резкое омоложение составов и пригласила к себе Шарля Леклера. 20-летний монегаск хорошо себя зарекомендовал в «Заубере» и в этом дебютном сезоне набрал 13 очков. Его место как раз займёт Райкконен. В то же время «Макларен» пригласил Ландо Норриса — 18-летнего британца, успешно проявившего себя в юниорских гонках.

Некоторые команды ещё не объявили свой состав, и вокруг них образуется множество слухов. Один из них касается Даниила Квята. Двукратный призёр этапов «Формулы-1» может возобновить карьеру в «Торо Россо» в следующем году. Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что российский пилот входит в число кандидатов на место Пьера Гасли, который пошёл на повышение и стал напарником Макса Ферстаппена. Вообще-то «Торо Россо» является молодёжным проектом, и возраст Квята был одной из причин, по которой он ушёл из команды в прошлом сезоне. Однако новых талантов у конюшни за последнее время не прибавилось, а управлять болидом кто-то должен. Среди своих конкурентов за место в команде он обладает наибольшим опытом пилотирования, так что шанс увидеть в следующем сезоне двух российских гонщиков на одной трассе сохраняется.

Первый день

С началом Гран-при Сингапура трансферные новости поутихли: всё внимание болельщиков перенеслось на завораживающую трассу, проложенную по улицам крошечного государства. Сингапур первым принял у себя ночную гонку десять лет назад, став первопроходцем в этом направлении. Но днём увидеть манёвры болидов тоже можно — во время утренних тренировок.

Первый свободный заезд вернул надежду на то, что себя проявит Даниэль Риккардо. В последнее время он обрёл звание самого неудачливого пилота — в восьми гонках он либо не финишировал, либо оставался в одном или двух шагах от подиума. На этот раз австралиец, которому предстоит перейти в «Рено», показал лучшее время среди соперников, а Макс Ферстаппен проехал лучший круг на 0,2 секунды медленнее, что на длинной сингапурской трассе не является большим отставанием. Себастьян Феттель и Кими Райкконен были следующими в протоколе, а пилоты «Мерседеса» коней придержали. Сергей Сироткин стал 19-м и обогнал только Стоффеля Вандорна, работавшего по укороченной программе.

Когда наступил вечер и на улицах зажглись фонари, ситуация на треке поменялась. Лучший результат показал Райкконен, который на шинах HyperSoft проехал быстрее Льюиса Хэмилтона всего на 11 тысячных секунды. Остальные пилоты оказались далеко позади. Феттель в их спор не мешался из-за контакта со стеной, после которого уехал в боксы и не возвращался. Сироткин вновь остался 19-м, что его сильно удивило — в гоночных условиях болид «Уильямс» должен был показать более быстрые скорости.

Vettel skims the wall on a hot lap, and immediately dives into the pits 👀#SingaporeGP 🇸🇬 #F1pic.twitter.com/1eH6BoZVXR — Formula 1 (@F1) 14 сентября 2018 г.

«В первой тренировке мы неплохо работали с резиной, а во второй добиться этого не удалось, хотя мы ждали прогресса, когда солнце село и температура трассы упала. Итоги обеих сессий не оправдали ожиданий, нам надо много работать, чтобы в субботу добиться большего», — сказал российский пилот.

Второй день

Перед квалификацией свою силу показал Феттель — он перехватил лидерство у напарника. Хэмилтон так и остался позади обоих пилотов «Феррари», только теперь его отставание исчислялось не тысячными, а сотыми долями секунды. Все пилоты «большой тройки» расположились в первой шестёрке свободных заездов. Последним среди них был Ферстаппен, который полчаса провёл в боксе, хотя видимых повреждений его машина не получала.

Проблемы со скоростью у Сироткина за ночь не исправились. Он показал 18-е время в заключительной тренировке и на старт квалификации выходил без всякого оптимизма. Российский пилот занял 19-е место и обогнал только напарника Лэнса Стролла. Никто из соперников в этот раз не был оштрафован потерей мест на стартовой решётке, так что Сироткину стало крайне трудно повторить результат прошлого этапа в Италии, когда он наконец-то добыл первое очко в зачёт чемпионата мира.

Во время квалификации на нервах своих поклонников поиграл Хэмилтон. Он не стал выезжать в первой сессии на самых быстрых шинах и проехал трассу лишь с 14-м временем. Его результат не стал уроком для «Феррари», которая тоже приберегла HyperSoft во второй части и едва не осталась за бортом первой десятки. Феттелю и Райкконену пришлось срочно переобуваться, но зато после этого финский пилот показал лучший результат.

Но в финале квалификации шины «Скудерии» оказались недостаточно разогретыми. Никто не смог составить конкуренцию Хэмилтону, который выиграл свою 79-ю поул-позицию за карьеру. На второе место поднялся Ферстаппен — голландец показал лучший результат в квалификации в течение этого сезона. Феттель и Райкконен заняли следующие ряды стартовой решётки, компанию им составили Валттери Боттас и Даниэль Риккардо.

Гонка

Старт гонки получился довольно спокойным — пилоты «большой тройки» остались все при своих позициях, хотя Феттель очень старался обогнать Ферстаппена. Возмутителями спокойствия на первых кругах стали пилоты «Форс-Индии». Эстебан Окон блестяще стартовал, а Серхио Перес… свёл все старания напарника на нет, врезавшись в него на ровном месте.

Сироткин воспользовался моментом, чтобы отыграть сразу две позиции. Однако тут же его ждало одно из самых неприятных происшествий, которое только может случиться с пилотом «Формулы-1». Маршалы не убрали все обломки от машины Окона с места аварии, и россиянин зацепил антикрылом какой-то кольцеобразный предмет. Ему пришлось повторно заезжать в боксы, чтобы избавиться от лишнего груза, и после этого Сироткин прочно осел на последнем месте.

Ещё до выезда автомобиля безопасности Феттель успел обогнать Ферстаппена. Но немецкому пилоту не удалось включиться в борьбу с Хэмилтоном. Гонщик «Феррари» решил поменять шины на UltraSoft, чтобы преодолеть отставание в 2,5 секунды. Однако этот ход себя не оправдал. Во-первых, после пит-стопов между лидерами гонки оказался злополучный Перес. Мексиканец сдерживал Феттеля, и тот потратил немало времени, пытаясь выйти вперёд. Во-вторых, шины Феттеля не были рассчитаны на всю оставшуюся дистанцию, в то время как Хэмилтон предусмотрительно взял более крепкий Soft.

Ферстаппену же удача улыбнулась. Голландец повременил с пит-стопом, но зато вернулся на новых шинах прямо перед Феттелем. Пилот «Ред Булл» даже оказался вплотную за Хэмилтоном, когда они оба оказались за спинами круговых. Ферстаппену не хватило напора, чтобы взобраться на первое место, и, когда трафик расчистился, он уже не мелькал у британца в зеркале заднего вида.

LAP 38/61



Sirotkin and Grosjean battle away as the leaders approach



And Verstappen closes RIGHT up to Hamilton! 😱#SingaporeGP 🇸🇬 #F1pic.twitter.com/zYYHQLkcp0 — Formula 1 (@F1) 16 сентября 2018 г.

В оставшейся части гонки царило спокойствие. Хэмилтон доехал по финиша первым и одержал 69-ю победу за карьеру. Хотя в тот момент для него гораздо важнее было то, что она была четвёртой в пяти последних гонках. Отрыв британца от Феттеля в чемпионате составляет уже 40 очков, и за шесть этапов отыграть такое отставание очень сложно. И если всегда проигрывать Ферстаппену из-за неразумной тактики, то догнать Хэмилтона уже никогда не удастся.

Сироткин после курьёзного пит-стопа продолжал оказываться в неприятных ситуациях. Заслуженный антигерой гонки Перес столкнулся с ним на прямой, хотя сам же и пострадал после этого, в то время как россиянин продолжил движение. Затем пилот «Уильямс» привлёк к себе внимание контактом с Бренданом Хартли. Сироткин получил пятисекундный штраф за толчок соперника в сторону стены. В итоге он занял 19-е место, но уже через две недели сможет получить заряд позитивной энергии на Гран-при России — впервые он выступит дома в качестве не тест-пилота, а гонщика, который борется за победу.