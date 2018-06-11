Последнее место Сироткина и лидерство Феттеля в общем зачёте: итоги Гран-при Канады

В Монреале состоялся седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» — Гран-при Канады. Победителем гонки стал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, не упускавший лидерства с первых секунд соревнований. Благодаря этому успеху он возглавил общий зачёт, обогнав Льюиса Хэмилтона. Российский пилот Сергей Сироткин занял 17-е место, опередив только сошедших с трассы гонщиков.

Первый день

Если бы чемпион мира в классе «Формула-1» определялся по количеству побед в отдельных гонках, сейчас в общем зачёте было бы троевластие. Лидеры трёх лучших команд — Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель и Даниэль Риккардо — выиграли по два этапа в сезоне. Но лучший определяется по очкам, поэтому на вершине рейтинга находится пилот «Мерседеса», а гонщики «Феррари» и «Ред Булл» чуть отстают.

Впрочем, Гран-при Канады, непредсказуемый из-за непростой трассы, обязан был каким-либо образом изменить лидирующую тройку. Сюрпризы начались в первый же день соревнований, когда прошли свободные практики. В обеих тренировках лучшие секунды показал второй пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Во многом это объяснялось тем, что голландец использовал самые быстрые шины HyperSoft, в то время как конкуренты их берегли.

Трасса имени Жиля Вильнёва славится своей «Стеной чемпионов» — барьером, в который рано или поздно врезается кто-то из пилотов, причём даже лучших не минует эта участь. В этот раз испытать на себе её прочность пришлось хозяину соревнований Лэнсу Строллу из «Уильямса». Из-за этого первую свободную практику он завершил за спиной партнёра Сергея Сироткина, который показал 17-е место. Правда, несколькими часами позже российский пилот сам оказался за канадцем и всеми другими пилотами, участвовавшими в вечерней тренировке.

Lance is back in the pits with a puncture after hitting the wall #F1#CanadianGP 🇨🇦 pic.twitter.com/YKVR8qCOna — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 8 июня 2018 г.

Во второй сессии произошла авария с участием Ромена Грожана. Когда он ехал по скоростной прямой, на трассу выбежал сурок, который не успел увернуться от болида. Животное погибло, а машина француза получила повреждения.

Второй день

Успехи Ферстаппена в первый день оказались неслучайными. Когда перед квалификацией все пилоты протестировали самый быстрый комплект шин, гонщик «Ред Булл» всё равно оказался лучшим. Он уступил всего полторы десятые секунды абсолютному рекорду трассы, установленному год назад. К этому показателю были очень близки и Себастьян Феттель, и Кими Райкконен, и Льюис Хэмилтон. А вот Даниэль Риккардо отстал от напарника на полсекунды — для такой быстрой трассы, как в Канаде, это было плохим знаком перед отборочными заездами.

У Сергея Сироткина результаты по-прежнему были неутешительными. Если в Монако он всерьёз рассчитывал пробиться в финальный сегмент квалификации, то в Монреале об этом не могло быть и речи. Третья тренировка это только подтвердила: российский пилот показал 18-е время.

Сироткин оказался на этом же месте, когда началось распределение позиций на стартовой решётке. 22-летнему пилоту ещё повезло, что перед началом квалификации у Ромена Грожана заглох мотор, и тот не вышел из боксов. Пилот «Уильямса» обошёл только Маркуса Эрикссона и уступил в очной борьбе напарнику Лэнсу Строллу. Впрочем, непосредственно перед воскресной гонкой Пьеру Гасли из «Торо Россо» сменили двигатель, и Сироткин поднялся на 17-е стартовое место.

Вторая часть отборочных заездов сюрпризов не преподнесла, фавориты продолжили борьбу за самые выгодные ряды на старте. Лучшим в споре лидеров оказался Себастьян Феттель, при этом он установил рекорд трассы имени Жиля Вильнёва. Блиставший в тренировках Макс Ферстаппен уступил не только пилоту «Феррари», но и находившемуся в тени Валттери Боттасу. Льюис Хэмилтон расположился в одном ряду с голландским гонщиком. Кими Райкконен и Даниэль Риккардо заняли следующие свободные места.

Гонка

Из всех пилотов только Сергей Сироткин решил стартовать на шинах SuperSoft, надеясь за счёт нестандартной тактики добраться до очковой зоны. Остальные гонщики вышли на прогревочный круг в шинах с более быстрым составом резины.

После старта Себастьян Феттель остался на лидирующей позиции, а за ним развернулась борьба за второе место. Но она продолжалась недолго из-за аварии в конце пелотона. Лэнс Стролл потерял управление и стал опасно смещаться в сторону Брендона Хартли из «Торо Россо». Новозеландец из-за это врезался в стену, а потом в канадского пилота. Для обоих гонщиков Гран-при закончился.

LAP 1/70:



Great start for Vettel but there's been a huge impact behind



Hartley and Stroll are OUT #CanadianGP 🇨🇦 #F1pic.twitter.com/7mazteuo3X — Formula 1 (@F1) 10 июня 2018 г.

До аварии в лидерской группе успело произойти только одно изменение — Даниэль Риккардо обогнал Кими Райкконена. После рестарта Феттель начал с фантастическим темпом наращивать преимущество, отыгрывая у Боттаса чуть ли не по секунде за круг. Его шины вели себя идеально, а преследователям пришлось рано задуматься о пит-стопе. Смена шин позволила Риккардо обогнать Льюиса Хэмилтона, и австралиец поднялся на четвёртое место.

У Сироткина середина гонки прошла безуспешно. Его SuperSoft оказались не такими надёжными, как предполагали в команде, а ставить самые быстрые шины на вторую половину заезда было рискованно. Во время первой волны пит-стопов россиянин получил средний по скорости комплект UltraSoft, с которым надеяться на восхождение с последнего места было нереально. Только сход Фернандо Алонсо в его 300-й гонке позволил Сироткину забраться на 17-е место.

Феттель и Боттас до последнего оттягивали момент, чтобы поменять шины. Только на втором часу гонки они заехали в боксы. Финский пилот установил лучший круг, но пилот «Феррари» сразу срезал с него полсекунды. Когда разрыв стабилизировался, а у Боттаса ещё оставались шансы настичь лидера, он вдруг съехал с трассы и задел траву. Эта ошибка стоила ему двух секунд.

LAP 56/70: Bottas had closed the gap with Vettel to around three seconds...



Then this happened 😖 #CanadianGP 🇨🇦 #F1pic.twitter.com/w3mxb463ih — Formula 1 (@F1) 10 июня 2018 г.

Об оплошности финна стало известно Ферстаппену, и на последних кругах он прибавил. Голландец даже присвоил себе лучший круг в гонке, но дистанции, чтобы догнать Боттаса, оказалось всё-таки недостаточно. Ничем не закончилась и борьба Хэмилтона с Риккардо за четвёртое место — победитель Гран-при Монако остался впереди действующего чемпиона мира.

Себастьян Феттель завершил седьмой этап «Формулы-1» на первом месте и вышел в лидеры чемпионата. Льюис Хэмилтон занял лишь пятое место, и этот результат стал для него худшим в сезоне. На третью строчку общего зачёта вышел Валттери Боттас, обойдя Даниэля Риккардо. Сергей Сироткин завершил Гран-при Канады на 17-м месте, и в таблице чемпионата мира россиянин по-прежнему показывает худший результат среди всех 20 пилотов.